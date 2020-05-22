【莫估底】官方不設今年GDP增長目標　中國經濟難言樂觀？

中國官方在兩會期間，並未有如慣常為今年的國內生產總值(GDP)增長設立具體目標，或預視中國經濟尚難言回穩。

受新冠肺炎疫情影響，今年內地兩會推遲了兩個月舉行，市場都在關注官方如何評估今年的經濟表現。去年，中國的GDP增長6.1%，在官方目標範圍6至6.5%之內。

內地官方指出，今年不設GDP增長目標，主要是由於新冠肺炎疫情及全球經濟與貿易環境存在巨大的不確定性，內地經濟發展將面臨一些難以預測的因素。

今年首季，內地經濟萎縮6.8%，而失業率一直保持在歷史高位附近。儘管數據顯示4月份有所回升，但官員已公開表達了對疫情在海外擴散的拖累增長的擔憂。

經濟學家已經下調了官方GDP的增長預期。3月底，中金公司將內地今年的實際GDP增長預測由之前的6.1%大幅降低至2.6%。

儘管中國沒有為今年的GDP設定目標，但有關部門仍為就業和通貨膨脹等項目制定了一些具體數字。根據官方的調查，今年的失業率目標預測定為6%，這比去年的5.5%的目標要高；而承諾的新工作數量為「超過900萬」，少於去年的目標「1,100萬」；另消費物價指數目標設定在3.5%左右。

內地官方還提到，財政赤字將比去年增加1萬億元人民幣，赤字佔GDP的比例超過3.6%。此外，當局還將發行一萬億元的政府債券，用於控制疫情，形容這是在非同尋常的時間內採取的非常規措施。用於項目開發的地方政府特殊債券也將比去年增加1.6萬億元，總發行量為3.75萬億元。

還有，內地將加快新型基礎設施的建設，這將有助於擴大5G和電動汽車充電設施的覆蓋範圍，加大水利建設力度，增加鐵路建設資金1,000億元人民幣。

在中美角力加劇，今年內地當局能否順利保住就業穩定，財政政策會否須要繼續加大規模，貨幣政策是否須要更加寬鬆，一切都是未知數。故內地官方不作預測，大概是別令市場失望之餘，亦變相向市場發出「難以估底」的預警，投資者不可不察！

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