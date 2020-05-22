新冠肺炎：朱克伯格預計來5至10年半數員工遠程工作

新冠肺炎下很多公司讓員工在家工作。社交媒體Facebook(Fb)行政總裁朱克伯格表示，預計未來5至10年，公司或將有一半的員工會在遠程工作。

外媒報道，朱克伯格指半數員工在家工作的想法僅是一種猜測，並非目標，提出是為了滿足員工的需求，創造出更加深厚的經濟繁榮。他續指，Fb預計將大幅增加遠程招聘的人數，目前將專注於聘用高階工程師的職位，至於基層員工聘用，基本上不會在一開始就實施遠程招聘。

Fb對於現有員工也提供永久在家上班的支持，但必須在2021年1月1日在家上班措施生效以前，通報在家上班位置是否有變動，以便對員工薪酬進行調整。目前Fb將近95%的員工仍在遠程工作，隨着計劃重新開放辦公室，預計大概25%的員工會先回到辦公室。

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