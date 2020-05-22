【高盛推介】港股瀉逾千點　牛熊證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：在大市氣氛轉淡下，港股周四(21日)跌119點，美股隔晚亦報跌；恒股今(22日)早低開524點後，跌幅擴大，中午收報23,160點，大挫1,119點或4.6%，主板成交875億港元。

觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金再度轉向部署熊證，錄得約1,720萬元資金流入。

就恒指跌穿24,000點水平，投資者如計劃部署牛熊證，宜重新審視產品條款，並可考慮採取「遠牛、近熊」策略。

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