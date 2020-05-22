【高盛推介】港股瀉逾千點 牛熊證點揀？
2020年05月22日 12:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：在大市氣氛轉淡下，港股周四(21日)跌119點，美股隔晚亦報跌；恒股今(22日)早低開524點後，跌幅擴大，中午收報23,160點，大挫1,119點或4.6%，主板成交875億港元。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金再度轉向部署熊證，錄得約1,720萬元資金流入。
就恒指跌穿24,000點水平，投資者如計劃部署牛熊證，宜重新審視產品條款，並可考慮採取「遠牛、近熊」策略。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意恒指牛(67760)，收回價與現價有約250點差距，並可留意收回價稍遠一點，在22,950至23,200點附近的恒指牛(66798)及恒指牛(65280)。遠牛選擇則可留意換股比率20,000兌1的低面值恒指熊(67568)，收回價與現價有約950點差距，並可減低入場成本。
恒指牛(67760)，收回價23,280點，行使價23,180點，換股比率10,000，槓桿比率61.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛(66798)，收回價23,218點，行使價23,118點，換股比率10,000，槓桿比率61.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛(65280)，收回價22,959點，行使價22,859點，換股比率10,000，槓桿比率46.2倍，23,000點「大位」以下牛證。
恒指牛(67568)，收回價22,500點，行使價22,400點，換股比率20,000，槓桿比率29.4倍，低面值遠牛。
熊證方面，今日有一系列的產品新上市。投資者如計劃部署，近熊選擇可留意當中的恒指熊(50989)，收回價與現價有約350點差距。並可留意收回價稍遠，在24,050至24,300點附近的新上市恒指熊(51076)及恒指熊(51133)。遠熊選擇則可留意恆指熊64572，收回價與現價有超過1,000點差距。
恒指熊(50989)，收回價23,888點，行使價23,988點，換股比率10,000，槓桿比率29.4倍，新上市近熊。
恒指熊(51076)，收回價24,038點，行使價24,138點，換股比率10,000，槓桿比率24.3倍，新上市近熊。
恒指熊(51133)，收回價24,288點，行使價24,388點，換股比率10,000，槓桿比率18.0倍，新上市。
恒指熊(64572)，收回價24,578點，行使價24,678點，換股比率10,000，槓桿比率15.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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