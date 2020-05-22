炒輪攻略：365隻牛證陣亡　投資者宜觀望

恒指半日急挫超過1,100點，令373隻牛熊證被強制收回，當中365隻為牛證。輪證市場波幅加劇，想撈貨的投資者選擇再等一會。

瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權表示，該行周五早間見資金流出為主，追沽的不多，趁下跌撈貨的也少，可能投資者看不清股市會跌至甚麼水平，有點信心虛怯。

他續指，港股經過兩周相對穩定的市況後，恒指突挫逾4%，令引伸波幅抽升。如果投資者認為大市將繼續大上大落，應選擇以窩輪作部署，取引伸波幅還有上升空間可支撐輪價。相反，若投資者認為大市急跌一日後會回歸平靜，牛熊證或界內證會是較佳選擇。

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626