炒輪攻略：365隻牛證陣亡 投資者宜觀望
2020年05月22日 12:26
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翁世權
恒指半日急挫超過1,100點，令373隻牛熊證被強制收回，當中365隻為牛證。輪證市場波幅加劇，想撈貨的投資者選擇再等一會。
瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權表示，該行周五早間見資金流出為主，追沽的不多，趁下跌撈貨的也少，可能投資者看不清股市會跌至甚麼水平，有點信心虛怯。
其中，近日不斷破頂的美團點評(03690)，流出牛證和熊證的資金活躍。對於一早已買入其好倉的投資者，現在平倉只是賺少一點，套現後可伺機再部署。而周四買了美團淡倉的投資者，更即刻有足夠水位沽貨獲利離場。
他續指，港股經過兩周相對穩定的市況後，恒指突挫逾4%，令引伸波幅抽升。如果投資者認為大市將繼續大上大落，應選擇以窩輪作部署，取引伸波幅還有上升空間可支撐輪價。相反，若投資者認為大市急跌一日後會回歸平靜，牛熊證或界內證會是較佳選擇。
截至中午，有19隻看淡的認沽證錄1倍或以上的升幅，而跌得最傷的是1隻看好騰訊控股(00700)的「末日」認購證，半日大跌81%。
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