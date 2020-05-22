【全球攬炒】美國金融股蒸發1萬億美元　仲有得跌？

外電報道，年初以來，美國的銀行和保險股已下跌了29%，跑輸大市，是有紀錄以來最差的表現，期間估計市值蒸發了約1萬億美元(折合約7.8萬億港元)，與2008年全球金融危機最嚴重時蒸發1.2萬億美元市值可堪相比。

財經傳媒彭博報道，儘管能源等對經濟敏感行業的公司在標普500指數的兩個月反彈中處於領先地位，但銀行股表現卻步履蹣跚，主要受對負利率，減息和貸款違約等因素的擔憂拖累。此外，削減股息可能是更直接的風險，致令行業表現可能尚未見底。在八家美國主要銀行同意在第二季度中止股票回購以在疫情大流行期間為客戶提供支持之後，分析師對他們的股息安全表示了擔憂，而摩根士丹利則估計，高盛集團的股息風險最大。

早前美聯儲理事Randal Quarles表示，聯儲局可能會通過提高因疫情而需要維持的資本金規模，從而削減華爾街銀行的分紅能力。亞特蘭大聯儲主席Raphael Bostic周四亦表示，銀行應該盡可能多地保留資本，並且需要深思一下分紅或派息的程度。

此外，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)在外媒撰文，建議銀行業暫停派發股息和股票回購，以增強金融系統抵禦能力，以應對新冠肺炎疫情大流行的影響。他表示，銀行必須擁有強大的資本和流動性，以支持新的信貸，因此銀行緩衝資本需要通過留存持續經營的收益來加強。

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