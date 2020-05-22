【高盛推介】阿里挫逾4% 購沽證可吼？
2020年05月22日 13:30
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(Getty Images圖片)
即將公布業績的阿里巴巴昨(21日)下跌約2.3%；今(22日)早繼續下跌並跌穿200港元，最新挫4.7%，低見196元。有券商指阿里將有機會於9月納入恒指及國指，並料若阿里「染藍」將可引來93億元被動資金流入。
觀察個股認股證資金流向，可見昨日資金轉向部署認購證，錄得約1,650萬元資金流入，認沽證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約530萬元。
投資者如看好，可考慮以行使價200至225元間作為篩選產品的條件。高槓桿的選擇當中可留意價外幅度約10%，年期約3個月的阿里購(26390)。中年期的選擇可留意價外幅度約5%，年期約5個月的阿里購(23643)。貼價的選擇則可留意價外幅度約3%的阿里購(26298)。
阿里購(26390)，行使價219.08元，2020年08月26日到期，實際槓桿8.7倍，行使價200至225元間產品中，中年期、高槓桿。
阿里購(23643)，行使價210.2元，2020年10月06日到期，實際槓桿6.8倍，中年期、較貼價。
阿里購(26298)，行使價206.08元，2020年10月22日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、高槓桿。
相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約10%，年期約2個月的阿里沽(24029)。
阿里沽(24029)，行使價179.9元，2020年07月20日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿。
高盛其他產品條款：
阿里牛(69044)，收回價188.18元，行使價186.18元，槓桿比率13.5倍。
阿里熊(52497)，收回價214.01元，行使價216.01元，槓桿比率10.8倍。
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