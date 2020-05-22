【高盛推介】阿里挫逾4%　購沽證可吼？

即將公布業績的阿里巴巴昨(21日)下跌約2.3%；今(22日)早繼續下跌並跌穿200港元，最新挫4.7%，低見196元。有券商指阿里將有機會於9月納入恒指及國指，並料若阿里「染藍」將可引來93億元被動資金流入。

觀察個股認股證資金流向，可見昨日資金轉向部署認購證，錄得約1,650萬元資金流入，認沽證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約530萬元。

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