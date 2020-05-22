港人移民揀邊好？呢度投資僅155萬　熱選地入場費係...

中美緊張關係再度惡化，香港成為磨心，部分香港人擔心前景考慮移民。各地的移民計劃均附有不同條件，你認識有幾多？價格較相宜的又有何選擇？

●台灣：投資百萬做生意可申請

相對其他地方動輒過千萬元的投資移民計劃，台灣投資門檻明顯較低，僅需投入約155萬港元做生意，便可申請入籍台灣，並享受其「全包」醫療保障。然而，隨着移民台灣申請愈來愈多，移民審核條件亦趨嚴謹。

申請條件方面，持有特區護照、沒有犯罪紀錄、通過體檢的港澳人士投資600萬元新台幣(約155萬港元)在台灣設立新公司、購買或投資現有公司，可取得台灣居留簽證，申請人的配偶及未滿20歲的子女亦可同時申請。而當申請人在台灣連續居住滿一年，期間離開當地不超過30日，又或連續居住滿兩年且每年居住270日以上，便可申請台灣戶籍和護照。

申請人需要提供完整的商業計劃書，列明經營項目、員工數目、財務預測、行銷計劃、入貨來源等，生意營運或投資期達3年，且每年至少要聘請2名當地員工。部分生意如沒有實體經營的網上生意不會獲批，投資類型、顧問服務管理類型亦不被接納，所以大家不要開公司買樓再自己管理就作為入籍申請。另沒有營商經驗的港人在台灣做生意不要期望首年就可賺錢，能夠收支平衡已非常出色。

●希臘：歐洲之選 僅需211萬

希臘是悠閒與浪漫兼備的度假勝地，要擇居於此，其投資移民政策門檻是25萬歐元，相當於約211萬港元，較大部分歐洲國家門檻為低，且不用坐移民監就可取得永久居留權。

申請希臘投資者永久居留許可計劃沒有學歷及語言要求，只要沒有刑事犯罪紀錄，以及在希臘購買25萬歐元以上的物業就可，而且不只限於住宅，其他如寫字樓、商舖、農田、廠房、倉庫等也可以。

申請人首次簽證和續簽時，要親身到希臘進行指模驗證，但不規定要住在希臘，不用坐移民監相當吸引。另一吸引之處是「一人申請，三代移民」，申請人及其配偶、雙方父母、未滿21歲的子女均可獲居留卡。不過，透過買樓這方式移民希臘，不可在當地工作，但可以在希臘經營生意、創業、投資等，並可免簽自由出入歐洲26個神根成員國。

然而，永久居留不等於入籍，若想取得護照，需居住7年及通過希臘文測試。如果成功入籍，就可以在當地工作，並享社會保障福利。一般而言，在希臘要常住七年才有資格申請護照，但該國對「常住」並沒有明文規定在境內或離境日數。

●荷蘭：外國人投資至少1050萬元

荷蘭不是一個在當地買樓就可移居的國家，必須為當地經濟和企業帶來增值貢獻。外國人投資至少125萬歐元(約1,050萬港元)在指定創新基金，或投資在當地企業推動創新，並創造至少10個職位，才可獲3年居留，其後可續簽。居住滿5年後可申請入籍。

●加拿大：港人熱點 試點計劃門檻58萬

加拿大為港人移民熱點，不同省份的移民申請條件有別。據環球房產投資及移民公司「海外買家」資料，卑詩省(其最大城市是溫哥華)設有企業家移民計劃，投資入場門檻是100萬加元(約588萬港元)，兼要提供不少於200萬加元(約1,176萬港元)等值的資產來源證明。

另卑詩省亦設有入場門檻降至10萬加元(約58.8萬港元)的區域試點計劃，但要在偏遠且人口少的社區做生意，並營運最少3年，亦即蝕錢機會大。另要留意上述兩個計劃皆要求申請人在5或10年內，有不少於3年營商經驗或4年高層管理經驗。

近期較受歡迎的是加拿大大西洋四省試點計劃，只要獲當地僱主聘請並發出工作擔保，申請人可立即取得加拿大永居身份，其配偶及22歲以下未婚子女亦可跟隨移民。這計劃無投資要求，但工作地區偏遠，要有捱一年的準備。

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