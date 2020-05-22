【專家之言】鱷王達利奧：美國即將被中國迎頭趕上

中美緊張局勢不斷升溫，全球最巨「大鱷」也有話說！在全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人「鱷王」達利奧(Ray Dalio)眼中，世界格局可能是美國「最強大帝國」的地位即將被中國迎頭趕上，且沒有其他國家能比擬中國力量。

他周四(21日)發表的最新一篇題為「過去500年大周期」的文章，以變化中的世界格局為主旨，說：「美國世界最強帝國的領先優勢已經所剩不多，而且相對正處於衰落之中；中國的實力則正在迅速崛起，且身後沒有哪個國家能夠望其項背。」

這篇「萬言」文章正值中美兩國緊張關係進一步加劇之時，探索了荷蘭、英國和美國，這幾個帝國的發展軌迹及它們的儲備貨幣，並表示這些帝國的發展，就像人類一樣，都有一個終歸要終結的特定生命周期。

他說：「發展軌迹雖然不盡相同，但大多類似。中美兩國如今已接近達到一個可比節點，而在這個節點上，兩國比處於領先周期較早階段時，爆發某種形式戰爭的風險要更大。」

達利奧的最新文章雖然重點是回顧歷史而非預測未來，但他同時也指出，中美兩國出類拔萃的年代恰逢一個「先進信息/數據管理和人工智能(AI)為人類智慧提供輔助的偉大創造力」時期。

他說：「事實證明，人類的適應性和創造性是解決問題、創造進步的最強大力量，由於世界已比以往任何時候都更富足，也具有了更強的技能，因此，如果人們能攜手將一整塊蛋糕做得盡可能大、並妥善進行分享，那麼我們將會擁有巨大的能力，為數量空前的世人創造福祉。」

然而，美國和中國已到了互別苗頭的境界，某種形式的戰爭正在醞釀，風險比兩國還在周期初階時還高，但美國領先很小、相較中國甚至處於衰退，中國實力正迅速崛起。

事實上，他早於5月初，已認為中國可能成為世界主要強權。他表示，美國擁有印製美元的特權，以及大量債券以美元計價，這仍給予美國強大力量，不過一旦違約問題及印美元行動在幾年後摧毀債券市場，美元作為儲備貨幣的能力也會跟之「縮水」，情況就像歷史上英國和荷蘭曾經歷過的一樣。

相反，中國將是下一個崛起的強權，中國更可能不用花上數年，就成為世界最重要經濟體。他預計，世人大概花上5年的時間重建世界秩序，美國仍會在頗長一段時間內與中國對抗。儲備貨幣則只會緩慢演變，各國勢力的消長，將延遲很長一段時間才反映在儲備貨幣上。他認為，中國大概會在未來10年左右變得更加重要。

他又坦言，輕視了疫情對經濟的影響，原因在於1918年「西班牙流感」剛好與第一次世界大戰結束後經濟活動驟降時重疊，使他誤以為當時的經濟大蕭條完全是因戰爭。直到他看到這次疫情，才理解瘟疫大流行對經濟的衝擊，使他感到懊惱。因此，目前橋水已將自然事件及氣候變遷(例如瘟疫大流行、旱災、水災)納入決策系統。