【全球攬炒】杜拜70%公司恐半年內倒閉

疫情肆虐，中東經濟有危機！外國傳媒報道，杜拜商會(Dubai Chamber of Commerce)調查的餐廳和酒店中，將近一半在下個月倒閉，更估計70%公司將在未來6個月內關門。

杜拜是波斯灣地區中，最多元化且不依賴石油的經濟體之一，它主要倚賴於酒店業、旅遊、娛樂、物流、房地產和零售等產業。它的酒店和餐廳享譽國際，但杜拜商會周四公布調查顯示，餐廳和酒店中有將近一半預計僅在下個月就倒閉；此外，約有74%旅行社和旅遊公司預計，會在此期間倒閉。

杜拜商會在阿聯酋最嚴格的封鎖期間4月16日至22日間，調查各行各業合共1,228位行政總裁，將近3/4受訪者是員工少於20人的小型企業，其中超過2/3認為未來6個月內有倒閉風險，43%表示會在6個月內面臨倒閉。

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