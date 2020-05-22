【全球攬炒】俄羅斯料次季經濟勁縮9.5%　全年衰退半成

外媒報道，俄羅斯經濟部長Maksim Reshetnikov表示，俄羅斯2020年第2季經濟預測將按年萎縮9.5%，全年國內生產總值(GDP)將減少5%。

Reshetnikov稱，今年GDP下滑主要因素是為了遏止新型冠狀病毒擴散，俄羅斯對經濟活動實施限制，因而對第2季衝擊顯著。隨着防疫限制措施解除，經濟活動逐漸恢復，經濟部預料第3季經濟將萎縮6.3%，第4季幅度將收窄至下滑5.2%。另外，他料2021年經濟將增長2.8%，在2022年上半年恢復到危機爆發前的水平。

他預期，大多數防疫限制措施可在夏季結束前解除，但最終將視乎疫情演變。

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