投資者押注港元貶值 遠期港匯跌穿7.8
2020年05月22日 14:35
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外國傳媒報道，中國擬實施「港版國安法」，令市場擔憂中美緊張關係升溫。港元1年直接遠期於年內首次跌破7.81港元，意味着交易員通過港元遠期押注香港將再度面臨不確定性。
凱基證券亞洲分析師陳樂怡表示，中美關係會影響投資者信心，導致資金流出香港，對香港資產價格構成壓力，包括香港房地產。
事實上，自周四(21日)晚間傳出「港版國安法」消息之後，港元和人民幣匯率市場情緒也受到衝擊。港元繼周四下跌之後，周五僅微彈，目前於7.753港元水平。
反應最為明顯的則是美元兌港元(USD/HKD)遠期點。隔夜1年港元遠期點上漲近228點子，至484點，將近倍增；周五曾續漲至700點，為2016年1月以來最高。遠期點飆升令1年期直接港元遠期匯率貶值，繼隔夜跌0.36%後，周五最多跌0.25%至7.8229港元，目前仍在7.81港元弱方。簡言而之，市場正對賭港元貶值。
反映國際市場的離岸人民幣兌每美元亦出現波動，隔夜下跌0.4%至7.1325元後，周五保持在該水平附近弱勢波動；反映內地市場的在岸人民幣亦下跌，兌每美元在7.12元整數關找到支撐。
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