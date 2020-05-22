市民到證監會遞信　促徹查壹傳媒經營手法

請願信全文如下：

「大家好！我們一班小巿民今日來到證監會，是為了投訴上巿公司壹傳媒涉嫌貨不對辦。壹傳媒原本屬於一間商業性質的上巿公司，近年來卻被創辦人、大股東黎智英銳意打造成政治「王國」。自從2019年6月，壹傳媒公布業績連續4年虧損後，股價較歷史高位應聲下挫逾九成。而黎智英則歸咎於經濟不景氣、政治打壓所致，早前更親身上陣拍片，大打「悲情牌」乞求市民付費訂閱。針對壹傳媒掛羊頭賣狗肉的劣質經營手法，在此由以下幾個方面剖析其真實內幕。

一.眾所周知，大凡上巿公司必定屬於商業機構，也絕不會有政治機構去申請上巿。而股民購買上巿公司股票志在投資獲利，而絕不是為了爭取任何政治光環。然而，細數「佔領」到「反修例」以來的每一場政治紛爭，壹傳媒在編採問題上，新聞報道、評論、專欄等等，盡顯其立場偏頗、違逆人倫之本色，在言行上致力於把自己打造成一股野心勃勃的政治勢力。黎智英本人作為公司主席兼大股東，更是身先士卒，把自己塑造成反中亂港的圖騰，其目的顯然是蠱惑其他人揭竿而起，從而令社會動蕩永不休止。此乃壹傳媒對小股民最大的欺詐。

二.把股價下挫歸咎於政治打壓是極其荒謬的。根據全球多所知名學術機構的定期調查報告均顯示，香港的經濟自由度、言論自由度等，一直位居全球榜首。否則黎智英怎能有如下的言論自由：我們一直在為美國人而戰...我很想CIA影響我們，我很想美國影響我們，我很想英國影響我們，我很想外國勢力影響我們...外國勢力是我們最需要的...？然而，世間萬物都有其對立的一面。在全球經濟嚴重依賴中國的今天，黎智英一方面充份地行使了言論自由，另一方面卻嚇跑了壹傳媒的廣告客戶。在商言商，客戶拋棄壹傳媒，從而令公司盈利受損、股價受壓都是正常的。

三.黎智英作為公司主席兼大股東，卻不務正業，把主要精力、時間用於搞政治。有時間經常坐油艇去深海同洋人密會，有時間遊走於歐美告洋狀，有時間伙同反對派政客策劃「佔中」及「反修例」，卻無心無力設法改善公司的經營環境，以至於辜負股民所托，令股民的血本投資如竹籃打水一場空。

有句廣東俗語，叫做「食得鹹魚抵得渴」。黎智英雖然有捍衛個人政治抱負的自由，但是作為上巿公司主席兼大股東，他更有責任定期召開股東大會，或在公司年報上如實向股民披露公司的經營狀況，以令投資者作出安全的投資選擇，而不是處處諉過和欺瞞。故此，我們促請證監會履行職責，嚴厲徹查壹傳媒涉嫌的不良經營手法，加強監管業界的所有犯罪及不當行為，維護巿場運作的公平性，從而保障投資者。

一班小巿民謹上」