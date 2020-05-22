首期9.3萬港元起　住坎培拉高尚住宅

澳洲首都坎培拉環境優美，備有完善的城市規劃，加上樓價低水，投資潛力巨大。AUSTLINK澳聯海外物業代理的澳洲首都坎培拉High Society，是當地第一地標最高豪華住宅，預計今年年底落成交樓，本周末將於尖沙咀力寶太陽廣場12樓舉行展銷會，並提供多項優惠，如海外買家免印花稅，3年每年6厘租金計劃等。營業資訊

High Society由坎培拉最大發展商GEOCON傾力打造，絕對為信心保證。項目盡佔地理位置優勢，由樓盤出發，步行10分鐘即達市內最大型購物中心WESTFIELD Shopping Centre及坎培拉大學(University of Canberra)，生活所需一應俱全。

樓盤將成為該城市最高建築物，大部分住戶都能俯瞰廣闊視野，望向Lake Ginninderra湖畔美景，住戶能夠在全市最高觀景台Observation Deck欣賞市中心醉人美景。

項目配套設施齊全，堪稱坎培拉最完善的樓盤，包括提供24小時大堂禮賓服務、高科技健身房、私人電影院、兒童樂園、恒溫酒窖、專用商業服務辦公室中心及專業洗車服務等，酒店級數的豪宅住宿享受。

樓盤升值潛力不容忽視。該國政府將於未來4年耗資10億澳元，強化樓盤周邊建設，包括設立現代化大型綜合發展地標項目，勢必加強將來該區物業升值潛力。

由於前景亮麗，市場對該區住宅單位租務需求熾熱。High Republic位於中央政府優越地段Republic商住區、樓盤鄰近澳洲國家統計局、澳洲移民局、市政府大型圖書館等多間政府部門，大量高質素政府工作人員均為潛在租客，業主不愁租務。

事實上，坎培拉這個城市，於2018年被著名旅遊書籍Lonely Planet's評選為全球第三旅遊地方，該城市物業租金回報率為全澳最高，整體上跑贏悉尼及墨爾本。

除了每年吸引大量旅客來訪，該城市更是當地大量政府機構專業人員的聚居地，在住屋需求強勁下，該城市住宅單位空置率僅0.8%，屬極低水平，同時也令樓價穩定上升至2020年。而且當地預期人口每年平均增長高達1.5%，成為樓價推動力。

此外，坎培拉內有多達6間大學，當中更擁有超過6.4萬名海外學生，大大增加住屋需求，不少海外買家入市當地房地產市場。值得注意的是，海外買家在當地購買物業，毋須繳交額外印稅。

澳洲首都坎培拉High Society物業展銷會

日期：5月22、23及24日（周五、六及日）

時間：早上11時至下午7時

地址：九龍尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場12樓1203室

展銷會預約熱線：9388 6675 / 9739 8012

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