華興證券：中美關係晴或雨　取決於首階段貿協執行情況

內地兩會期間，官方沒有提出全年經濟增速具體目標。華興證券宏觀及策略研究主管龐溟相信，主要是全球疫情和經貿形勢具很大的不確定性，中國發展面臨一些難以預料的影響因素，並有利於引導各方面做好「六穩」及「六保」，而守住「六保」底綫就能穩住經濟基本因素。

他提到，通過更大力度的宏觀對沖政策來對沖疫情影響、應對前所未有的挑戰難關、促進經濟復甦，仍將是今年會議主要關注事項。

華興證券認爲，保持勞動力市場穩定，加強對重要行業、群體就業支持，將繼續成爲政府的主要工作重點之一，並與推進復工、復産、復商、復市、全面完成脫貧，積極擴大國內需求等相結合。

去年減稅降費規模高達2.36萬億元人民幣(下同)，龐氏指，今年面對疫情衝擊，新增減稅降費規模再創新高、預計全年爲企業新增減負超過2.5萬億元。同時，穩健的貨幣政策要更加靈活適度。綜合運用降準降息、再貸款等手段，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年，大型商業銀行普惠型小微企業貸款增速要高於40%。

龐溟認爲，雖然中國經濟已經探底，逆周期調控措施和需求釋放有助於宏觀經濟從今年下半年起企穩反彈，但仍存下行風險、包括消費和內需不振、全球經濟衰退導致外需疲軟、供應鏈不穩、就業壓力、政策寬鬆和政策刺激力度及速度不及預期，中美爭端等因素，而中美第一階段經貿協議能否有效落實，以及順利執行，是中美關係的晴雨指標。

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