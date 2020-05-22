市民到證監會遞信　斥黎智英誠信淪喪誤導小股民

一群署名關愛香港的市民周五(22日)到證監會所在的長江中心樓下請願，聲討壹傳媒大股東黎智英誠信淪喪，誤導小股民，促請證監會徹查。他們向證監會遞上請願信，證監會派代表接收。

這封致證監會主席雷添良和行政總裁歐達禮的信件提到，小市民翻閱一些網上媒體報道，發現黎智英曾涉嫌虛報資料、誤導投資者，妨礙市場公平運作。

小市民引述2014年7月25日媒體的報道，黎自稱在壹傳媒的薪金只得1港元，但根據公司當時過去5年的年報紀錄，黎智英的薪酬及福利開支，由超過400萬元開始，逐年遞增至560多萬元。

另外又指黎智英不守承諾，有報道指1995年10月，黎出售佐丹奴9.3%股權，套現2.5億元，並承諾在此後半年內不再減持佐丹奴股份；但不足4個月內，於1996年2月20日，黎配售佐丹奴股權套現近十億元。

信內又指公司交代財困透明度不足，引述2017年7月25日東網報道，署名Lawyer的壹傳媒小股東向王國興投訴壹傳媒的公司年報裏從來沒有提及財困的原因。

這群小市民懇請證監會行使法定權力，徹查涉嫌妨礙市場公平運作的壹傳媒集團主席。若上述情況屬實，黎智英行為失當，誤導投資者，證監會檢控違規者乃合法、合理、合情。