市民斥壹傳媒業績內容不詳盡也不透明

鄺女士被記者問到，知否黎智英最近被揭發將私人公司的地址註冊在壹傳媒將軍澳總部大樓一事，她反問「黎智英這樣做有沒有徵詢小股民的意見先？如果佢冇，作為公司主席佢係違規。」

她直認自己沒有沾手壹傳媒的股票，稱假設她買了這家公司的股票，會在良知上感覺不安樂，因為該公司旗下的刊物全部都是煽動式，報道偏頗。就算壹傳媒股票可以賺大錢她也不會沾手。

另一名請願人士黎女士表示，自己沒有持有壹傳媒股票，但就有親戚朋友買了，認為自己有責任向身邊人提醒壹傳媒和黎智英的種種不是。

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