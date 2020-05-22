【市後重點睇】道期跌逾200點　油價偏軟

美匯指數處99.76；港匯低見7.7574；離岸人民幣(CNH)失守7.16關；美元兌日圓報107.49；歐元處1.0911；英鎊報1.2183。金價高見1,738美元。布油冧5.4%至34.1美元，紐油跌6.72%至31.61美元。道指期貨跌逾227點。

●市後關注點

-20:30 加拿大3月零售銷售

-國泰航空股價曾挫逾6%。

-異動股：滙豐股價挫至35.45元，見金融海嘯後新低。

●A股快報：市場憂慮情緒升溫，三大指數收跌1%至2%，當中滬綜指跌1.89%。

●亞洲股市：日股收挫164點，韓澳股齊跌1%。

●新冠肺炎：

-惠譽降澳洲評級展望至「負面」，今年GDP料收縮5%。

-朱克伯格預計來5至10年半數員工遠程工作

●政府工作報告：

-通脹目標3.5%，發1萬億人幣抗疫特別國債。

-中央無設定今年GDP增長具體目標。

●【全球救市】

-日央行維持利率在負0.1厘不變。

-印度突宣布減息，預告經濟將出現萎縮。

●【全球攬炒】

-俄羅斯料次季經濟勁縮9.5%，全年衰退半成。

-杜拜70%公司恐半年內倒閉。

-美國金融股蒸發1萬億美元 仲有得跌？

-經濟前景未明，人民幣離岸價跌破7.15水平。

-投行料通脹重臨 金價衝上3,000美元！

●【專家之言】鱷王達利奧：美國即將被中國迎頭趕上。

●傳IBM裁員逾千人，涉美國至少5個州份。

●iPhone上月在華銷售飆160%，惟分析看淡前景。

●遠期港匯低見7.8251，市場看淡長期前景。

●利奧坊·曦岸已錄逾400張入票登記。

●鴨脷洲住宅地已截標，暫錄至少18份標書。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626