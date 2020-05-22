【市後重點睇】道期跌逾200點　油價偏軟

2020年05月22日 16:12
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    美匯指數處99.76；港匯低見7.7574；離岸人民幣(CNH)失守7.16關；美元兌日圓報107.49；歐元處1.0911；英鎊報1.2183。金價高見1,738美元。布油冧5.4%至34.1美元，紐油跌6.72%至31.61美元。道指期貨跌逾227點。
    ●市後關注點
    -20:30 加拿大3月零售銷售
    ●恒生指數收市報22,930點，跌1,349點或5.5%，創2015年7月以來最大跌幅。國企指數收報9,426點，跌423點或4.3%。主板全日成交大增至1,805億港元。https://bit.ly/3cVwMwn
    -國泰航空股價曾挫逾6%。
    -異動股：滙豐股價挫至35.45元，見金融海嘯後新低。　
    ●A股快報：市場憂慮情緒升溫，三大指數收跌1%至2%，當中滬綜指跌1.89%。
    ●亞洲股市：日股收挫164點，韓澳股齊跌1%。
    ●新冠肺炎：
    -惠譽降澳洲評級展望至「負面」，今年GDP料收縮5%。
    -朱克伯格預計來5至10年半數員工遠程工作
    ●政府工作報告：
    -通脹目標3.5%，發1萬億人幣抗疫特別國債。
    -中央無設定今年GDP增長具體目標。
    ●【全球救市】
    -日央行維持利率在負0.1厘不變。
    -印度突宣布減息，預告經濟將出現萎縮。
    ●【風暴襲港】港匯與港股大冧，再掀走資危機？https://bit.ly/3e9RyJ3
    ●【全球攬炒】
    -俄羅斯料次季經濟勁縮9.5%，全年衰退半成。
    -杜拜70%公司恐半年內倒閉。
    -美國金融股蒸發1萬億美元　仲有得跌？
    -經濟前景未明，人民幣離岸價跌破7.15水平。
    -投行料通脹重臨　金價衝上3,000美元！
    ●【專家之言】鱷王達利奧：美國即將被中國迎頭趕上。
    ●傳IBM裁員逾千人，涉美國至少5個州份。
    ●iPhone上月在華銷售飆160%，惟分析看淡前景。
    ●港人移民揀邊好？呢度投資僅155萬，熱選地入場費係...　https://bit.ly/2Ztcers
    ●遠期港匯低見7.8251，市場看淡長期前景。
    ●利奧坊·曦岸已錄逾400張入票登記。
    ●鴨脷洲住宅地已截標，暫錄至少18份標書。
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