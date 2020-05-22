【市後重點睇】道期跌逾200點 油價偏軟
2020年05月22日 16:12
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美匯指數處99.76；港匯低見7.7574；離岸人民幣(CNH)失守7.16關；美元兌日圓報107.49；歐元處1.0911；英鎊報1.2183。金價高見1,738美元。布油冧5.4%至34.1美元，紐油跌6.72%至31.61美元。道指期貨跌逾227點。
●市後關注點
-20:30 加拿大3月零售銷售
●恒生指數收市報22,930點，跌1,349點或5.5%，創2015年7月以來最大跌幅。國企指數收報9,426點，跌423點或4.3%。主板全日成交大增至1,805億港元。https://bit.ly/3cVwMwn
-國泰航空股價曾挫逾6%。
-異動股：滙豐股價挫至35.45元，見金融海嘯後新低。
●A股快報：市場憂慮情緒升溫，三大指數收跌1%至2%，當中滬綜指跌1.89%。
●亞洲股市：日股收挫164點，韓澳股齊跌1%。
●新冠肺炎：
-惠譽降澳洲評級展望至「負面」，今年GDP料收縮5%。
-朱克伯格預計來5至10年半數員工遠程工作
●政府工作報告：
-通脹目標3.5%，發1萬億人幣抗疫特別國債。
-中央無設定今年GDP增長具體目標。
●【全球救市】
-日央行維持利率在負0.1厘不變。
-印度突宣布減息，預告經濟將出現萎縮。
●【風暴襲港】港匯與港股大冧，再掀走資危機？https://bit.ly/3e9RyJ3
●【全球攬炒】
-俄羅斯料次季經濟勁縮9.5%，全年衰退半成。
-杜拜70%公司恐半年內倒閉。
-美國金融股蒸發1萬億美元 仲有得跌？
-經濟前景未明，人民幣離岸價跌破7.15水平。
-投行料通脹重臨 金價衝上3,000美元！
●【專家之言】鱷王達利奧：美國即將被中國迎頭趕上。
●傳IBM裁員逾千人，涉美國至少5個州份。
●iPhone上月在華銷售飆160%，惟分析看淡前景。
●港人移民揀邊好？呢度投資僅155萬，熱選地入場費係... https://bit.ly/2Ztcers
●遠期港匯低見7.8251，市場看淡長期前景。
●利奧坊·曦岸已錄逾400張入票登記。
●鴨脷洲住宅地已截標，暫錄至少18份標書。
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