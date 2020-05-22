新股專輯：開拓藥業每手賺675元　大戶賺價蝕息

不過，以「頂頭槌飛」認購的投資者則要慘蝕利息。孖展息率為2.58厘，借九成孖展，不計手續費，涉及借款約8,458.21萬元，凍資期為6日，期間利息約3.58萬元。雖然帳面獲利約3.44萬元，但扣除孖展息後，實蝕1,447.12元。

開拓藥業超購550.32倍，凍資約1,025.92億元。是次吸引超過19.42萬人認購，其中4,744名大戶，8.8762萬人為「一手黨」，一手中籤率10%，認購90手才穩中一手。國際配售部分錄大幅超額認購。由於公開開發售部分錄得超購超過100倍，觸發回撥機制，公開發售部分佔比增至50%。

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