新股專輯：熱情轉冷！移卡及海納智能均現抽飛

其中，富途出現抽飛象，孖展認購由周四(21日)的51.62億元，縮至46.07億元。其他券商孖展額亦只錄得輕微進帳，耀才借出孖展額按日僅增1億元至81億元；英皇累計借出23.5億元，按日只增加5,000萬元。

英皇證券表示，市場明顯有憂慮情緒，大市亦挫逾千點，投資者認購較審慎，認購反應轉冷。

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