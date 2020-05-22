新股專輯：熱情轉冷！移卡及海納智能均現抽飛
2020年05月22日 16:34
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兩隻新股周五(22日)孖展「截飛」，受累「港版國安法」殺到，投資者憂慮社會動盪，令投資情緒明顯降溫，兩者均孖展出現「抽飛」情況。綜合7間券商數據，騰訊(00700)有份投資的支付服務公司移卡(09923)累計錄得347.58億元孖展額，超購約210倍。
其中，富途出現抽飛象，孖展認購由周四(21日)的51.62億元，縮至46.07億元。其他券商孖展額亦只錄得輕微進帳，耀才借出孖展額按日僅增1億元至81億元；英皇累計借出23.5億元，按日只增加5,000萬元。
英皇證券表示，市場明顯有憂慮情緒，大市亦挫逾千點，投資者認購較審慎，認購反應轉冷。
中國即棄衞生用品器械生產商海納智能(01645)於輝立遭「抽飛」，孖展額至7.4億元，按日減少約6,000萬元。累計孖展額按日微增1.48%，至16.89億元，超購96.12倍。
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