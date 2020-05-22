港股暴瀉逾1300點 香港富豪身家大幅「縮水」
2020年05月22日 16:42
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全國人大即將審議「港版國安法」，市場憂慮香港社會愈趨不穩、資金撤出香港並激化中美兩國糾紛，港股恒生指數周五(22日)暴瀉1,349點，香港富豪身家亦應聲大幅「縮水」。
財經雜誌《福布斯》的實時富豪排名榜顯示，長和系創辦人李嘉誠財富蒸發14億美元(約109.2億港元)，論金額計為上榜香港富豪當中最傷，其上市旗艦長江和記實業(00001)及長江實業集團(01113)股價分別瀉6.66%及8.39%。
緊隨李嘉誠其後的是恒地系創辦人李兆基，其財富蒸發10億美元(約78億港元)，其上市旗艦恒基地產(00012)及香港中華煤氣(00003)挫6.73%及5.43%。銀河娛樂(00027)兼嘉華國際(00173)主席呂志和的身家則「縮水」9.51億美元(約74.17億港元)，銀娛及嘉華分別瀉5.3%及4.07%。
《福布斯》資料亦顯示，新鴻基地產(00016)前主席鄺肖卿(郭老太)身家蒸發8.79億美元(約68.56億港元)，新地、數碼通(00315)及載通國際(00062)分別跌7.77%、6.62及3.31%。會德豐(00020)挫5.76%，其大股東吳光正財富蒸發6.98億美元(約54.44億港元)。
其他富豪方面、中電控股(00002)及大酒店(00045)主席米高嘉道理身家縮水3.3億美元(約25.74億港元)。大市受壓下連「股王」騰訊控股(00700)亦不能幸免，股價瀉4.85%，連帶該公司執行董事兼總裁、1990年香港會考「9A狀元」劉熾平，身家蒸發1.8億美元(約14.04億港元)。
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