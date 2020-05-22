三星斥80億美元建5納米製程晶圓廠　台積電甚憂

環球半導體供應鏈正面臨前所未有的變革，各國均加強晶片自主生產能力！外國媒體報道，南韓三星電子將投資80億美元，在南韓建設第六條晶圓代工生產線，計劃於明年正式投產。這被解讀為要與全球最大晶片代工廠商台積電正面抗爭。

三星電子新廠生產範圍主要包括可應用於5G、AI和高速計算的高端處理器晶片。三星電子晶圓代工業務負責人表示，隨着新生產線的建成，三星在5納米以下製程的製造能力也會得到進一步的擴大，屆時三星代工的市場份額很可能會得到一定程度的提高，追上台積電。

事實上，三星早在2019年已斥資1,160億美元進軍晶片代工業務，意圖與台積電競爭高通、英偉達等客戶的訂單，但由於技術略為遜色，一直未能如願。

分析指出，儘管三星與台積電的技術差距正在縮小，但其代工訂單一直落後於台積電。然而隨着有傳台積電或暫停接受華為的訂單，一旦成真，台積電所佔的市場份額很可能會因此下降，這也給予三星代工迎頭趕上的機會。

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