恒生：冀今年資產質素保持良好　暫無裁員計劃

她指，目前該行的資產質素仍然良好，提及去年於中美貿戰拖累下，該行壞帳率亦有改善，證明其風險管理能力，冀今年資產質素保持良好。

恒生銀行董事長錢果豐指出，受社會動盪及疫情連環衝擊，香港經濟下行風險有所增加，相信今年全年香港本地生產總值(GDP)將會倒退，內地GDP增速料按年放緩，加上全球低息，銀行業於多方面受壓，包括利息收入、財富管理業務、投資及物業估值及預期信貸損失等。

恒生今年削減第一次中期息，每股按年跌逾兩成至1.1元。錢氏指出，為應對疫情造成的挑戰及不確定性，香港金融管理局建議銀行保留儲備，指該行股息水平考慮盈利、監管、經濟及發展機遇多個因素而定，強調目前財務穩健，資金基礎仍然強勁。另外，未來回購與否則會按照市況及銀行資金安排而定。

會上有小股東不滿近期恒生股價下挫，錢氏回應，該行股價受市況及供求情況影響，認為股東不應注重短期價格波動，該行會繼續鞏固長期業務發展。

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