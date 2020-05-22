【中環剝花生】金融市場又變臉 投資者點自保？
2020年05月22日 17:10
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早已備受疫情重挫的金融市場，再次受到重擊！全國人大即將審議「港版國安法」，市場避險情緒升溫，市場憂現走資潮，股市、匯市隨即大幅波動，究竟法案對金融市場影響有幾大？投資者在這個形勢下，如何自保？
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