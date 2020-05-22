安寧控股發盈警
2020年05月22日 17:35
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安寧控股(00128)公布，鑑於於2020年4月30日止4個月新型冠狀病毒疫情與市場狀況，集團出現下述情況：(1)由於環球證券市場下調導致集團之投資組合的市值大幅下降及；(2)主要由於香港之新型冠狀病毒疫情，導致消費意欲下降；根據相關政府規例法定限制俱樂部可經營之活動；以及大陸和其他地區遊客人數減少，集團之時裝零售業務及俱樂部經營錄得收益貢獻負數。
根據上述所報告之情況，集團於截至2020年4月30日止4個月錄得公司股東應佔虧損約8,700萬元。集團目前預期，有關情況整體可能會導致集團於截至2020年6月30日止6個月錄得淨虧損，而於截至2019年6月30日止6個月則錄得公司股東應佔溢利4,570萬元。
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