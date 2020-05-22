根據上述所報告之情況，集團於截至2020年4月30日止4個月錄得公司股東應佔虧損約8,700萬元。集團目前預期，有關情況整體可能會導致集團於截至2020年6月30日止6個月錄得淨虧損，而於截至2019年6月30日止6個月則錄得公司股東應佔溢利4,570萬元。

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