【宅經濟】百年扒房送外賣自救　App成大贏家

外國媒體報道，有百年歷史的紐約「米芝蓮一星」扒房Peter Luger Steakhouse也開始送外賣了，這反映出「宅經濟」發展已如日方中！

新冠肺炎疫情來襲，各國多地限制商業及社交活動，迫使紐約多家高級餐廳開始開拓外賣服務。Peter Luger在5月宣布，百年來首次開始提供外賣和店取服務，為了順利進行，餐廳與外賣服務商DoorDash旗下的高端外賣應用軟件Caviar合作，也首次開始接受信用卡為主要付款方式。

事實上，受疫情影響人口密度較為集中的大城市如紐約等尚未開放餐飲業，與餐廳的慘況形成鮮明對照的是，北美各個外賣應用程式(App)卻在疫情中賺得盆滿缽滿。據報，Uber Eats當前收取最高30%的佣金，為業內最高比例，連最低佣金的DoorDash也要收取10%的費用。

收取的高額佣金讓商家和顧客叫苦不迭，部分商家為了彌補佣金上的損失，直接抬高App上的食品價格，然而很多餐廳一直想放棄與外賣App的合作，不僅是因為其佣金高昂，還因參差不齊的配送服務質量，導致許多餐廳失去生意。所以，外賣業務對餐廳來說是幫助還是傷害尚無定論。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626