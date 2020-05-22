樓市大震盪！海天晉準買家縮沙　北角睇樓客取消睇樓

股市重創，買家對樓市信心驟降，立即煞停入市決定。世紀21日昇黃文龍稱，有用家經一輪議價後，終於獲減20萬港元，周四(21日)落實以920萬元，承接將軍澳海天晉7A座中層H室兩房單位，實用面積455方呎，呎價20,220元，並相約今天晚7時簽約。

但周五(22日)港股突然大跌，加上港版國安法影響，同時聯想到早前中美貿易戰及新冠肺炎對樓市引起的負面因素，準買家看淡前景放棄入市，周五早上致電取消簽約。而單位原業主即場表示可接受再多1%議幅。

他又稱，北角區亦有約10%預約睇樓已經取消，原先有上車客，預算800萬元入市，相約周五晚上參觀富雅花園放盤。由於恐怕現時會「摸頂」入市，決定取消睇樓，繼續觀望後市。

另外，美聯周志強稱，北區二手交投急升，業主未見受股市大跌影響，即時減價，但有個別準買家則減慢入市步伐。其中有一組用家，日前已參觀粉嶺碧湖花園一個兩房單位，昨日已還價520萬元洽購，但該名準買家剛致電分行，表示要「hold一hold」，觀望後市才再作入市決定。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626