阿里巴巴上季賺31億人幣　按年大跌87%

期內中國零售市場年度活躍消費者達7.26億，較截至2019年12月31日止12個月期間增加1,500萬。2020年3月，中國零售市場移動月活躍用戶達8.46億，較2019年12月增加2,200萬。

於2020整個財年，阿里巴巴數字經濟體的商品交易額(GMV)為7.053萬億元(1萬億美元)，主要包括中國零售市場GMV達6.589萬億元(9,450億美元)，以及跨境及全球零售市場和本地生活服務GMV。

集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，本財年(2019年4月至2020年3月)，阿里巴巴數字經濟體實現了1萬億美元GMV(網站成交金額)，這是歷史性的里程碑。儘管財年最後季度受到新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，整體業務仍保持強勁增長，年度活躍消費者在全球範圍內增至9.6億。疫情從根本上改變了消費者的行為和企業營運方式，數碼化是大勢所趨。集團已把握先機並做了充分準備，來幫助各行各業實現數碼化轉型、共度時艱，並在未來新常態下取得最終成功。通過聚焦長期價值、為消費者和企業客戶的價值創造而投資，相信集團能從這場考驗中獲得成長並進一步把握未來增長的機遇。

集團首席財務官武衛表示，儘管新冠肺炎疫情，導致經濟活動減少，集團經歷了一個充滿挑戰的季度，但在中國零售業務堅實發展及雲計算收入強勁增長的推動下，年度收入仍然超越了年初給的5,000億元的指引，按年增長35%。集團經調整EBITDA按年增長29%，反映了集團在關鍵戰略增長領域有針對性地配置資源、優化成本及提高效率方面取得的成果。雖然集團在中國的大部分核心商業業務1月底以來受到疫情的負面影響，但3月份已經開始穩步復甦。

基於目前集團對國內消費及企業數碼化的看法，預計2021財政年度的總收入將會超過6,500億元。

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