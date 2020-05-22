阿里巴巴上季賺31億人幣 按年大跌87%
2020年05月22日 19:12
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阿里巴巴(09988)公布，截至今年3月底止3個月業績，期內收入1,143億元人民幣(下同)，按年增加22%，錄得股東應佔溢利31.6億元，按年倒退87%，主要由於投資的上市公司股權證券季度交易價格下跌而導致投資淨損失。
期內中國零售市場年度活躍消費者達7.26億，較截至2019年12月31日止12個月期間增加1,500萬。2020年3月，中國零售市場移動月活躍用戶達8.46億，較2019年12月增加2,200萬。
於2020整個財年，阿里巴巴數字經濟體的商品交易額(GMV)為7.053萬億元(1萬億美元)，主要包括中國零售市場GMV達6.589萬億元(9,450億美元)，以及跨境及全球零售市場和本地生活服務GMV。
集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，本財年(2019年4月至2020年3月)，阿里巴巴數字經濟體實現了1萬億美元GMV(網站成交金額)，這是歷史性的里程碑。儘管財年最後季度受到新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，整體業務仍保持強勁增長，年度活躍消費者在全球範圍內增至9.6億。疫情從根本上改變了消費者的行為和企業營運方式，數碼化是大勢所趨。集團已把握先機並做了充分準備，來幫助各行各業實現數碼化轉型、共度時艱，並在未來新常態下取得最終成功。通過聚焦長期價值、為消費者和企業客戶的價值創造而投資，相信集團能從這場考驗中獲得成長並進一步把握未來增長的機遇。
集團首席財務官武衛表示，儘管新冠肺炎疫情，導致經濟活動減少，集團經歷了一個充滿挑戰的季度，但在中國零售業務堅實發展及雲計算收入強勁增長的推動下，年度收入仍然超越了年初給的5,000億元的指引，按年增長35%。集團經調整EBITDA按年增長29%，反映了集團在關鍵戰略增長領域有針對性地配置資源、優化成本及提高效率方面取得的成果。雖然集團在中國的大部分核心商業業務1月底以來受到疫情的負面影響，但3月份已經開始穩步復甦。
基於目前集團對國內消費及企業數碼化的看法，預計2021財政年度的總收入將會超過6,500億元。
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