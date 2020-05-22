傳滙豐加按息0.1厘　料銀行對按揭轉趨審慎

市傳滙豐銀行上調新造拆息按揭(H按)息率，其中貸款額100萬至600萬元加息0.1厘，至H加1.4厘；600萬元至2,000萬元則升至H加1.35厘；超過2,000萬元則為H加1.3厘；至於轉按則劃一加息0.1厘，至H加1.4厘，但封頂利率仍維持於2.5厘不變。另外，據指渣打銀行(香港)亦有機會調升H按息率。

滙豐發言人表示，該行會定期檢視按揭利率，並會因應市場情況而作出相應調整。另外，該行會繼續致力確保香港的按揭市場能夠健康及可持續發展。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳指出，近月應急貸款需求上升，加上經濟下滑風險增加，或影響借款人的還款能力。銀行對於市場風險警覺性增加，另香港銀行同業拆息下跌拖累H按息率，對於部分銀行來說，按揭淨息差有所收窄，令銀行傾向上調按息及削減優惠。

她指出，大型銀行調整按揭利率具指標性，預料將有其他銀行跟隨，但步伐和幅度未必一致，視乎銀行樓按取態及資金成本水平。市場已預期今年處於低息環境，拆息會繼續處於低水平，導致H按出現減息，故此銀行輕微上調新造H按息對樓市影響甚微。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，目前經濟環境繼續下行，令風險胃納轉弱，按揭業務利潤持續低微及資金成本相對高企的情況下，令銀行改變策略進一步調升按揭息率，及減少現金回贈。

曹德明指，自今年上半年起，銀行對按揭批核的準則更趨審慎。預計下半年銀行將會持續以謹慎態度對待按揭市場，偏向批出貸款予一些優質客戶，如信貸紀錄良好、良好職業、固定薪金等。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指出，儘管樓市有所回暖，但未見銀行對按揭業務轉趨積極，與過往數年情況有異。近月滙豐銀行已透過調整按揭息率及現金回贈，以削減按揭優惠，估計與銀行風險管理及資金分配的考慮有關。

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