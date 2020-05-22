世界格局正轉變！傳印度對中港投資者進行更嚴格審查

外國傳媒引述消息報道，印度當局已起草法規，將對中國內地和香港的新外地證券投資人(FPI)進行更嚴格審查。

消息人士表示，印度可能建立機構，用於審查中國等國家及地區的新FPI註冊人，且新規定也適用於香港；法規草案則經過印度貿易部和印度證券交易委員會(SEBI)諮詢，目前已由印度財政部審查。

消息也稱，印度當局並正考慮是否可能要求印度內政部對中國的新FPI註冊人，進行安全檢查。

印度擔心中國國企入股印度企業，而新的FPI法規內容，可能和印度最近修改的外國直接投資法規相似，其內容為與印度陸地邊界接壤的國家，需經過政府批准後，才得以在印度直接投資。

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