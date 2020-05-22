全球經貿戰：深耕中國市場28年　美國難迫南韓歸邊

外國傳媒報道，雖然美國持續號召企業將生產線撤出中國，但南韓商界恐難完全聽命，因南韓約17年前起，對中國的出口便超過對美國的出口，韓企也已大規模投資中國約28年。

報道指出，美國總統特朗普政府擬拉攏印太6國建立「經濟繁榮網絡」(EPN)，在此策略下，美國國務次卿Keith Krach已和南韓當局就EPN展開討論，儘管南韓外交部稱，美國並未正式要求南韓參加。

不過，若美國加強要求南韓參與EPN，南韓當局和韓企恐面臨巨大壓力，因南韓經濟高度倚賴中國。據南韓貿易協會數據顯示，今年首4個月韓企對中國的出口額約393.6億美元(約3,070億港元)，超過同期對美國的243億美元(約1,895億港元)；南韓對中國的貿易順差約168億美元(約1,310億港元)，對美國僅29億美元(約226億港元)。

南韓對中國的出口亦自2003年起超過對美國的出口，這趨勢一直持續到現在；2019年南韓對中國內地、香港的出口，共佔南韓總出口的34.4%，惟同期對美國的出口僅佔總出口12%。

此外，在過去28年中，韓企一直在中國進行大規模投資，例如LG電子在中國有10座生產基地，在美國僅3座；三星在中國有4座半導體和家用電器工廠，在美國僅兩座。南韓現代汽車合資成立的北京現代汽車，在中國有5座工廠，總產能達165萬輛。另一間中國合資公司東風悅達起亞汽車，在中國江蘇鹽城市的工廠年產能達75萬輛。不過，現代和起亞汽車於美國工廠的年產量僅70萬輛。

因此，市場普遍指出，隨着韓企逐漸深入中國14億人口市場，幾乎不可能立刻撤出中國。

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