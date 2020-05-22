新盤UPDATES：多個項目共錄逾1.2萬張入票登記
2020年05月22日 20:38
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多個新盤收票反應踴躍，合共錄得逾1.2萬張入票登記，凍結市場大批購買力，料周六、日各盤銷售反應將理想，帶動本月一手住宅交投再度上升。
●利奧坊·曦岸已錄逾400張入票登記
新盤收票反應理想。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旺角利奧坊·曦岸暫已錄得超過400張入票，大部分為年輕客，周日將開售88伙，每名買家最多可購2伙。他透露，最快首輪銷售後研究加推單位，具有加價空間。部分特色戶稍後可能招標形式推售。他又認為，不擔心港版國安法對樓市造成影響，市場具剛性需求。
該公司營業(二)部副總經理李菲茹補充，利奧坊商場新一期部分已剛開幕，不少特色食肆快將開業。
美聯住宅部行政總裁布少明稱，首3名經該行購入樓盤單位的買家，可獲空氣淨化風扇，總值1.65萬元。
●The Campton兩日速錄約1,500票登記
市場消息透露，萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，截至今晚(5月22日)晚上8時，暫已錄得約1,500個認購登記，較首張價單推出94伙超額認購逾14倍。
●Wetland第2期共錄10261票登記
購買力繼續追捧各區全新樓盤。新鴻基地產(00016)公布，旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，明日(5月23日)將開售200個單位，共錄得10,261份購樓意向登記，超額認購逾50倍。資料顯示，項目1期於年初時開售錄得7,370張入票，是次票數多出近40%，更成為今年以來新盤票王。
●馬鞍山迎海·駿岸特色戶售出
新盤特色戶受追捧。恒基地產(00012)旗下馬鞍山迎海‧駿岸再錄得海天名邸大宅成交，是次為7座12樓A室，單位實用面積1,453方呎，以2,353.8萬元售出，呎價1.62萬元。
●愉景灣大屋2.07億元內部轉讓
據一手銷售資訊網資料，香港興業國際(00480)旗下愉景灣1a/1b區的House C、C1、C2及C3，以2.07億元成交，買家為賣方關連人士。發展商回應，上述物業轉讓給公司的全資附屬公司，有關交易純屬公司內部的重組調配。
●The Carmel近二千萬元洋房終止買賣
股市急挫，個別樓盤錄交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel，原本於2019年1月售出的26號洋房，實用面積1,155方呎，花園及天台分別201與483方呎，當時成交價1,995.7萬元，呎價17,279元，惟剛已列明為終止買賣合約。
●龍譽高層三房戶呎售逾3.2萬元
保利置業集團(00119)位於啟德的龍譽，賣出第1A座30樓A單位，實用面積832方呎，屬高座分層三房戶，售價2,690.2萬元，呎價32,334元。
●一號九龍道高層戶逾907萬元售出
信和置業(00083)旗下長沙灣一號九龍道，剛售出21樓D單位，實用面積443方呎，成交價907.74萬元，呎價20,491元。
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