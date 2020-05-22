新盤UPDATES：多個項目共錄逾1.2萬張入票登記

多個新盤收票反應踴躍，合共錄得逾1.2萬張入票登記，凍結市場大批購買力，料周六、日各盤銷售反應將理想，帶動本月一手住宅交投再度上升。

●利奧坊·曦岸已錄逾400張入票登記

新盤收票反應理想。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旺角利奧坊·曦岸暫已錄得超過400張入票，大部分為年輕客，周日將開售88伙，每名買家最多可購2伙。他透露，最快首輪銷售後研究加推單位，具有加價空間。部分特色戶稍後可能招標形式推售。他又認為，不擔心港版國安法對樓市造成影響，市場具剛性需求。

該公司營業(二)部副總經理李菲茹補充，利奧坊商場新一期部分已剛開幕，不少特色食肆快將開業。

美聯住宅部行政總裁布少明稱，首3名經該行購入樓盤單位的買家，可獲空氣淨化風扇，總值1.65萬元。

●The Campton兩日速錄約1,500票登記

市場消息透露，萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，截至今晚(5月22日)晚上8時，暫已錄得約1,500個認購登記，較首張價單推出94伙超額認購逾14倍。

●Wetland第2期共錄10261票登記

●馬鞍山迎海·駿岸特色戶售出

●愉景灣大屋2.07億元內部轉讓

●The Carmel近二千萬元洋房終止買賣

●龍譽高層三房戶呎售逾3.2萬元

●一號九龍道高層戶逾907萬元售出

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