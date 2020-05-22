樓價UPDATES：買家只睇相　629萬購元朗YOHO Town

買賣盤源買少見少，有買家為退休做好準備，加快入市，只睇相即以629萬元連租約購入元朗YOHO Town兩房單位。打算先收租後自用。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島8座低層F室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望內園景，放盤三天，原業主開價818萬元，經議價後減價20萬元或約2.4%，終以798萬元沽出，實用呎價約17,161元，原業主於2000年7月，以約253.5元購入上述單位，持貨約20年，現轉手帳面獲利約544.5萬元，物業升值約2.2倍。

●小西灣藍灣半島1座高層E室，實用面積451方呎，兩房間隔，望將軍澳南海景，獲租客以18,000元租入，實用呎租約39.9元，業主於2010年7月以393萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約5.5厘，新租客為外區客。

●西灣河嘉亨灣6座中高層B室，實用面積約749方呎，套三房連工人套房間隔，外區租客被單位景觀吸引，加上屋苑設大型會所，故以月租32,000元承租，實用呎租約42.7元，業主於2005年6月份以約816.8萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約4.7厘水平。

●北角富邦大廈低層連平台戶，實用面積351方呎，兩房間隔，望街景，連平台約600方呎，獲區外首置上車客以約690萬元承接，實用呎價19,658元，原業主於2015年3月購入上址作投資用途，，當時作價510萬元，持貨5年至今易手，帳面獲利180萬元離場，單位期內升值35%。

●北角明軒高層A室，實用面積503方呎，兩房間隔，原先開價989萬元，放盤1個月，減價29萬元或2.9%，以960萬元易手，實用呎價19,085元，原業主於2015年1月購入上址，當時作價748萬元，持貨至今轉售，帳面獲利212萬元，單位5年升值28%。

●灣仔海華苑近兩個月錄得4宗成交，包括2座中層A室，實用面積281方呎，一房間隔，望開揚市景，叫價700萬元，減價50萬元，以650萬元連租約易手，實用呎價23,132元，較對上2座中層B室成交價690萬元，低40萬元，單位現時以15500元租出，租金回報2.9厘。

●西半山英華閣極高層B室，實用面積466方呎，兩房間隔，以1,100萬元易手，實用呎價23,605元，原業主於2009年7月以578萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利522萬元，單位升值90%。

●港島南區貝沙灣4期1座低層B室，實用面積約723方呎，兩房連套房間隔，享海景，日前以1,888萬元沽出，實用呎價約26,113元，原業主於2013年1月以約1,288萬元購入，持貨約7年多，現轉手帳面獲利約600萬元，物業升值約47%。

●鴨脷洲海怡半島5月暫錄得約35宗買賣成交，近日30座高層D室，實用面積約為545方呎，兩房間隔，叫價900萬元， 經議價後只輕微減3萬元，以897萬元獲承接，實用呎價約為16,459元，新買家為外區客，曾參觀多區大型屋苑，入市添置新居予父母居住。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔5月累錄16宗買賣，其中12座極高層E室，實用面積約533方呎，兩房間隔，望海景，今年4月叫價960萬元放售，終於日前以920萬元交吉形式沽出，減價40萬元或約4%，實用呎價約17,261元，原業主於2011年1月以約437.3萬元購入，持貨約9年多轉手帳面獲利約482.7萬元，物業升值約1.1倍。

●將軍澳區5月至今暫錄約297宗二手買賣，包括蔚藍灣畔1座中層D室，實用面積849方呎，套三房間隔，另設儲物房及工人套房，享公園景，議價後以1503.8萬元成交，實用呎價17,713元，原業主於2004年1月以338萬元入市上址，持貨16年，現轉手帳面獲利1,165.8萬元離場，單位升值逾3.4倍。

●藍田滙景花園4座中層B室，實用面積537方呎，兩房間隔，享內園景，最初開價828萬元，現微減10萬元，以818萬元易手，實用呎價15,233元，新買家為同區分支家庭，見近日樓價略為回軟，加上區內將有大型新盤推出，恐遲買會貴，逐加快入市，原業主於2017年5月以723.8萬元買入，持貨剛滿3年，轉手帳面獲利94.2萬元離場，單位升值13%。

●牛池灣居屋彩峰苑高層16室，實用面積639方呎，三房兩廳間隔，原先開價630萬元，減價20萬元或3.2%，最終於未補價第二市場以610萬元成交，實用呎價9,546元，原業主早於1997年購入上址，當時作價137萬元，持貨23年至今轉售，帳面獲利473萬元，單位期內升值3.5倍。

●奧運站帝柏海灣錄5宗租務成交，其中2座中低層G室，兩房間隔，實用面積約469方呎，以約21,000萬元放租僅約1星期，即吸引外區客洽詢，零議價下獲承租，實用呎租約44.8元，新租客為家庭客，睇樓一次即決定承租，業主於2012年9月以約686萬元購入上述單位，現享回報約3.7厘。

●深水埗晉嶺錄本月首宗買賣成交，單位為低層A室，兩房間隔，實用面積約431方呎，以750萬元放盤5個月後，獲區內客接洽，議價後減價22萬元，以約728萬元成交，實用呎價約16,891元，新買家為首置客，睇樓一次即拍板入市，原業主於2014年6月以約526.9萬元購入，轉售帳面賺約201.1萬元，物業升值約38.2%。

●荔枝角美孚新邨6期蘭秀街28號高層A室，三房改兩房間隔，實用面積約670方呎，以1,018萬元放盤約3個月，後獲區內租客接洽，議價後減價38萬元，以約980萬元成交，實用呎價約14,627元，新買家為欲置業的區內租客，原業主於2004年9月以約233.8萬元購入，是次轉售帳面賺約746.2萬元，物業升值約3.2倍。

●荔枝角美孚新邨4期百老滙街113號低層B室，實用面積667方呎，屬三房間隔，望街景，原先放盤叫價870萬元，調減20萬，減幅約2.3%，以850萬元成交，實用呎價約12,744元，原業主於2014年10月斥資538萬元購得，是次轉手帳面獲利約312萬元，升值約58%。

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新界區

●元朗YOHO Town第5座中層G室，實用面積393方呎，兩房間隔，業主於去年12月以650萬元連租約放售，議價後新近以629萬元易手，實用呎價16,005元，新買家首次置業，是次入市是為將來退休作好準備，先收租後自用，由於有充裕的首期資金，不介意購入連租約單位，只憑單位內籠相片便拍板承接，以現時月租13,800元，按成交價計，租金回報約2.6厘。

●元朗洪水橋泉薈1座低層F室，實用面積496方呎，兩房間隔，獲外區用家承接，成交價565萬元，實用呎價11,391元，新買家為上車客，原業主則於2011年7月以304.31萬元一手買入單位，帳面獲利約261萬元，單位9年升值86%

●元朗翹翠峰6座低層E室，實用面積822方呎，套三房間隔，享東南山景，開價918萬元，議價後以900萬元沽出，實用呎價10,948元，原業主於2017年4月以720萬元買入，持貨3年沽出單位，帳面大幅獲利180萬元或25%。

●元朗映御1座高層G至，實用面積約374方呎，一房連開放式廚房設計，放盤5天，即獲買家議價，由叫價570萬元，減至560萬元易手，實用呎價約14,973元，原業主於2016年4月以約425萬元購入，持貨逾4年轉手帳面獲利約135萬元，物業升值約32%。

●東涌映灣園9座低層B室，實用面積約748方呎，套三房間隔，附企理裝修，零議價以820萬元成交，實用呎價約10,963元，原業主於2012年9月以約555萬元購入，持貨約8年，現轉手帳面獲利約265萬元，賺價約48%。

●葵涌區5月交投暢旺，迄今錄得至少30宗二手成交，包括雍雅軒2座中層A室，實用面積559方呎，三房間隔，3月放盤，開價800萬元，經買家議價後，新近以755萬元易手，實用呎價13,506元，新買家為家庭客，原業主於2008年以280萬元購入單位，是次轉售單位，帳面獲利475萬元，單位期內升值約1.7倍。

●屯門瓏門6座高層A室，實用面積510方呎，兩房一廳設計，單位附設發展商裝修及部分傢電，能即租即住，租客以16,800元即睇即租，實用呎租32.9元，如以同類型單位銀行估價約857.5萬元作計算，單位的租金回報率達2.4厘。

●天水圍嘉湖山莊賞湖居5座高層B室，實用面積633方呎，套三房間隔，區內租客能預繳半年租金，故獲減價1,000元，以月租13,000元即睇即租，實用呎租20.5元。

●天水圍居屋天麗苑高層19室，實用面積421方呎，獲區內首置客垂青。該買家為「白居二」中籤者，鍾情單位附設靚裝連大部分傢電，不用花費翻新便可入住，加上原業主增加議幅，減價17萬，而且屋苑鄰近鐵路站，出入便利，上述買家遂便決定「即睇即買」，以333萬(居二市場價)購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為7910元，屬市場價成交。

●大埔康樂園本月累錄7宗成交，平均實用呎價約18,393元，該盤康樂西路雙號屋，實用面積1,596方呎，三房間隔，開價3,100萬元，新近獲區內分支家庭客，以2,888萬元入市自用，實用呎價18,095元，原業主於2015年9月以2350萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面獲利約538萬元，單位期內升值約23%。

●大埔嵐山8座低層D室，實用面積501方呎，兩房間隔，原開價670萬元，放盤兩個月，減價20萬元或3%，獲用家以650萬元承接，實用呎價12,974元，原業主於2014年購入上址，當時作價401.5萬元，持貨6年至今轉售，帳面獲利248.5萬元，單位期內升值62%。

●大埔白石角逸瓏灣5月已錄得5宗成交，比上月全月3宗，其中17座中層D室，實用面積887方呎，套三房間隔，原叫價1,280萬元，新近以1,108萬元成交，實用呎價12,492元，原業主於2014年中以823.7萬元一手購入，持貨約6年，是次轉手帳面獲利約284.3萬元，單位期內升值約34.5%。

●沙田第一城16座中層B室，實用面積451方呎，三房間隔，望園景，原叫價793萬元，放盤11個月，微減63萬元或7.9%，以730萬元沽，實用呎價16,186元，原業主於1986年10月購入上址，當時作價43萬元，持貨逾33年至今沽售，帳面獲利687萬元離場，單位期內升值約16倍。

●馬鞍山曉峯灣畔4座中層D室，實用面積653方呎，套三房間隔，享海景，以929萬元沽出，實用呎價14,227元，原業主於2010年5月以380萬元購入單位，持貨10年，帳面大幅獲利約549萬元或1.5倍。

●馬鞍山新港城N座中層6室，實用面積337方呎，兩房兩廳間隔，望樓景，開價650萬元，放盤兩個月，減價30萬元，減幅約4.6%，最終以620萬元易手，實用呎價18,398元，原業主於2012年9月購入上址，當時作價314萬元，持貨逾7年至今轉售，帳面獲利306萬元，單位期內升值約1倍。

●馬鞍山薈朗2座高層A1室，實用面積230方呎，開放式間隔，享海景，原先開價450萬元，放盤個半月，減價25萬元，減幅5.6%，最終以425萬元易手，實用呎價18,478元，原業主於2016年9月以320萬元購入上址，持貨3年多至今沽售，帳面獲利105萬元離場，單位期內升值33%。

●西貢高富樓B座高層4室，實用面積302方呎，兩房一廳間隔，望街景，以300萬元成交，實用呎價9,934元，原業主早於1997年5月購入，當時作價121萬元，持貨23年至今沽售，帳面獲利179萬元，單位期內升值約1.5倍。

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