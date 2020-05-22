道指低開86點　阿里績後瀉逾4%

中美兩國關係日趨惡化，加劇市場避險情緒，美股周五早段好淡爭持，道指低開86點，報24,387點，納指挫22點，至9,261點。

阿里巴巴第4季度純利倒退87%，主要受投資企業減值影響，其在美國股價受壓，低開4.62%至202.36美元。另邊廂，美國最大農業機械公司Deere Co.第2季每股2.11美元，遠勝預期，股價早段升2.64%至146.58美元

國際商業機器（IBM）宣布新行政總裁Arvind Krishna上任後首次重大裁員行動，主要是客戶減少投資及叫停簽訂大型軟件合約。IBM未有透露受影響人數，但據悉涉數千個職位。IBM股價報118.76美元，跌0.3%。

惠普企業（HPE）亦宣布裁員計劃，數目待定，並會削減高層薪酬，該公司公布上季勁蝕8.21億美元，收入跌16%至60.1億美元，股價早段瀉9.99%至9.33美元。

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