索羅斯警告：難研發出可靠疫苗　歐盟須發「永續債券」

外國傳媒報道，「國際大鱷」索羅斯最新指出，新冠肺炎病毒快速演化，意味着很難研發出可靠疫苗，預計疫情損害歐洲經濟的時間，將較大多數人預期的更久。

他列舉歷史經驗表示，英國曾藉發行永久債券(Perpetual bond，或稱萬年國債)資助對抗法國拿破崙(Napoleon)的戰爭，歐盟也可照辦煮碗，否則在現實上恐無法應對當前挑戰，並導致歐盟無法生存。

他稱，諸如德國等國家已開始出售負息率債券，若歐盟發行永續債券，則有望緩解整個地區的財政預算緊縮問題。他又提到，特別擔心意大利可能「脫歐」，因該國已是歐洲經濟中的病人，又受疫情重創，而歐盟放寬歐盟國家援助規則(以允許政府支持大公司)，有利德國等富裕國，對意大利尤其不公平，一旦歐盟失去意大利，「還會留下甚麼呢？」

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