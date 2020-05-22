【財經評論】股匯震盪響警號　樓市撤辣不宜遲

疫情對全球經濟的打擊尚在發酵，冷不防中美角力不斷升級。香港飽受政經與社會動盪之苦，港股與港匯周五(22日)齊冧，預示樓市更見高危！所謂「家和萬事興」，若每每動手動腳、家嘈屋閉，再有耐性的財神爺也會拂袖而去，加上香港已成為中美磨心，只怕難有安寧之日，刻下實需有心理準備，股匯波動將加劇，遲早燒到樓市，政府宜盡快撤辣，為經濟輸血給力，免得危機加深，更難收拾殘局！

市場原以為全球疫情穩定下來，經濟氣氛會有改善，殊不知中美關係急速轉趨緊張，不但貿易戰與科技戰升級，更延伸至金融戰。在美上市的中概股被喊打，亦有大型中概股表明擬在美退市。你一言，我一語，矛盾絲毫沒有解決迹象。

由於中美為香港首兩大貿易夥伴，兩國處於對立，前景自然閉翳。過去年多貿易業不斷走下坡正是最佳例子，詎料到去年中以來社會動盪未平息，如今更引來內地當局實施「港版國安法」，並成為美國總統特朗普大打「香港牌」、劍指獨立關稅地位的藉口。

在地緣政治風險升溫下，港股和港匯大幅波動，昨日港股成交更激增至逾1,800億元，可見沽壓相當沉重。隨着美國11月總統大選，特朗普必無所不用其極拉選票，為轉移內部防疫失策，只有繼續大打「中國牌」，意味短期內困擾香港的外部因素難除，哪管美國每年都在香港身上賺取貿易順差，大量美資金融機構在港覓食。

此時此刻，港府更應當設法先下手為強穩定經濟！樓市辣招本意是為了打擊炒風，但以今時今日經濟氣氛，何來炒風？在全球央行減息，負利率成趨勢之下，3厘的銀行按揭壓力測試，等同剝削用家置業的基本權利，辣稅亦削弱企業調動資產應對宏觀危機的能力。絕對是劣政！

偏偏港府在大難當前仍無動於衷，堅持要待樓市確認大逆轉才動手，須知道對重病之人，傷風感冒都足以斃命，更何況樓市一冧，等如經濟傷及大動脈，若必要等到火已燎原才動手撲火，只怕片刻已家園盡毀；若等到病入膏肓才藥石亂投，只怕回天乏術！

如今擺在眼前的是，貿易、旅遊、零售等支柱行業難望好轉，金融業在中美大戰下愈顯不穩。周五港股大冧，地產股被沽得落花流水，相關分類指數較恒生指數跌幅更大，正好反映投資者對樓市的信心開始動搖。港府別再執迷不悟，洞察危機及早「撤辣」，還港人一條生路！

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