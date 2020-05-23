東方日報B1：阿里純利千五億　全年多賺70%

而截至3月底止季度，該公司純利因為投資虧損而按年倒退87.75%至31.62億元，惟non-GAAP仍按年多賺11.12%至222.87億元。

業績通告顯示，阿里上一財年收入為5,097.11億元，按年增35.25%。當中，收入佔比最大的中國零售商業收入則按年增長34.38%至3,327.5億元。

如果單看截至3月底止的上一財季，該業務收入為709.05億元，按年增長21.32%，主要是客戶管理收入按年增速放緩至3%、以及佣金收入受累物流中斷致訂單取消、商家獲豁免今年上半年服務費而按年下跌2%之際，新零售及直營業務(如盒馬及天貓超市等)為主的其他收入，按年大增接近9成。

阿里去年實現1萬億美元(約7.8萬億港元)商品交易額(GMV)，並實現去年訂下的5,000億元收入指引。主席張勇表示，新冠肺炎疫情徹底改變了人們的消費習慣，現將截至明年3月底止本財年收入指引訂於超過6,500億元。

張氏續指，雖然集團上季中國大部分核心業務受新冠肺炎疫情衝擊，但3月起零售市場及本地生活業務開始恢復，其中天貓的實物GMV上季按年升10%，主要由於日用必需品、新鮮食材及電子產品等強勁需求所帶動。他強調，中國的消費能力沒有受疫情改變。

雲計算業務方面，上一財年收入按年增長逾6成至400.16億元，主要是公共雲與混合雲業務收入均有增長，期內該業務除息、稅及攤銷前虧損率則按年縮窄1個百分點至4%。張勇相信，疫情過後企業及消費者對雲服務的需求、以至相關資訊科技開支會與日俱增。

就美國被指有意限制中概股上市，首席財務官武衞表示，阿里正密切關注事態發展，公司會繼續遵守所有確保對美國交易所投資者透明的監管規例。

然而，港股周五暴瀉拖累阿里股價失守200港元大關，挫3.88%，收報198.2港元。業績公布後，其美國股價早段亦曾瀉5.67%，低見200.12美元，即較香港股價續挫約1.55%。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，阿里上季業績反映公司執行力良好，可望為經濟回暖後的復甦奠下基礎，因此可以收貨。

不過，就算阿里長線前景依然良好，理論上可趁低吸納，惟當前打擊投資氣氛的因素頗多，阿里股價短線恐怕有下行壓力，宜待185港元左右始考慮買入。

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