紐約期油收跌近2%　但全星期累升逾一成

國際油價周五(22日)受壓。紐約7月期油收報每桶33.25美元，跌0.67美元或1.97%，全周計累升逾10%。

布蘭特7月期油收報每桶35.13美元，跌0.93美元或2.58%。

美國油服公司貝克休斯公布，上周美國石油鑽井數下降21台，至237台，預期下降14台，連續3周創歷史新低。

新冠肺炎疫情持續，投資者對經濟前景仍然審慎。中國官方在兩會期間，並未有如慣常為今年的國內生產總值(GDP)增長設立具體目標，或預視中國經濟尚難言回穩。

今年首季，內地經濟萎縮6.8%，而經濟學家已經下調了今年官方GDP的增長預期。3月底，中金公司將內地今年的實際GDP增長預測由之前的6.1%大幅降低至2.6%。

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