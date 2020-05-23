【國金奇觀】香港振興旅遊業　參考外國三招夠煞食？

新冠肺炎疫情令旅遊業陷入「冰封」，重挫全球經濟。香港旅遊發展局數據顯示，4月訪港旅客初步統計約為4,100人次，按年下跌近100%。為挽救頹勢，旅發局寄望香港10月起的「香港國際七人欖球賽」及「香港美酒佳餚巡禮」等多項大型活動，能趁疫情緩和，吸引更多遊客到港。局方亦撥出4億元支援業界和旅遊推廣計劃。其實，除了「食老本」依賴大型活動、向業界泵水外，國際上有很多有趣的振興旅遊業措施，香港又是否可以考慮？

首先是加強雙邊合作，提升吸引力。外國旅遊業近期提出「旅遊泡泡」(travel bubble)或是「旅遊走廊」(travel corridor)的想法，所指的是雙邊的合作關係，在限定的區域旅行。

波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，是歐盟受新冠肺炎疫潮打擊最輕的成員國家。三國上周五(15日)凌晨起互相開放邊界，成為歐盟內首個區域性的「旅遊圈」。據悉，越南和泰國也考慮在未來幾個月建立一個「旅遊走廊」，新西蘭和澳洲亦稱已準備建立一個「旅遊泡泡」。

中港澳有條件推行「旅遊泡泡」，而香港人向來最愛到的東南亞旅遊地區或可考慮。日本、泰國、南韓更是不少港人每年必到之處，如果香港可以與這些地區建立「旅遊泡泡」，不但能解決港人「思鄉」之苦，相信亦能產生互惠互利之效。當然，這些「旅遊圈」必定是疫情受控的「安全」地區，出入境的旅客亦必須通過機場的體溫或防疫檢查。

旅發局周五(22日)亦透露，香港可能會先與南韓、泰國、澳門、內地等地建立「旅遊泡泡」。然而，這個「泡泡」實際上要怎樣推行，如何才能加快推行步伐等問題，實須深思。

開徵新的稅項亦有助業界渡難關。泰國政府正研究對入境的外國旅客徵收旅遊稅(tourist tax)，每人不超過300泰銖(約72港元)，藉着徵收旅遊稅來成立基金，用來重建和發展泰國旅遊產業鏈。港府或可效法此做法以增加收入，維持和穩定經濟發展。對於近日討論得熱哄哄的海洋公園，如若政府能夠開徵新的稅項，利用旅遊稅基金來資助財困的企業，就毋須全數支出由納稅人埋單。

最後，政府要做的是痛改前非，拓展多元化客源。香港旅遊業過往一直依重內地旅客，旅發局透露疫情後擬加強推廣本地遊。不過，如今不少港人外出都愛自助旅行，而政府的支持方案乃針對旅行社，每接待一位本地旅客就會獲得資助。試問，香港人連外遊都自己一手包辦，除了部分必要跟團的生態遊，其他地方你又有沒有興趣「報團」？

據旅發局訪港旅客資料，新冠肺炎疫情爆發前，去年12月總計319.14萬人次中，內地客佔比逾70%。過去香港旅遊業側重內地旅客，假若如今無法創出新招，拓展多元化客源，城市「強強聯合」，繼續依賴單一客源，單打獨鬥，恐怕亦難以收到振興的果效！

東網財經專欄作者 帥姐

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