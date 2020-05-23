1周10大驚奇：世界經濟格局大洗牌　邊個國家會跑出？

今年「五窮月」餘下一星期，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅。截至目前，異象仍然尚算準繩！之後又如何呢？仍是小心為上，惟「越南」可能是極少數贏家！

【1、美國女性理財權威警告：已減持 因股災恐再現】

在美國被譽為「女性理財權威」的著名作家、節目主持人兼理財師Suze Orman本周表示，曾在今年2月股市大跌時趁低買入股票，惟幾個禮拜前，認為股市已「超買」，於是沽出大部分持股，並預測股市可能再次暴跌！

她的其中一本暢銷書名為《每天喝一杯咖啡，退休金少100萬美元？》，透露自己在今年2月和3月美股大跌期間大量撈底，但幾周前已拋售大部分持股。她看淡股市，並認為可能再次暴跌的部分原因是政府因應疫情的表現不佳。「很多人還是想投給特朗普，覺得他做得很好。但我看到的是他留下毀滅性的痕迹，人們的生活無法恢復正常，工作找不回來，一切回不去了。」

Orman是理財三部曲《財富之路》、《致富的勇氣》和《九步達到財務自由》的作者。她1997年寫的《九步達到財務自由》是當年美國最暢銷的非小說類書籍，佔據《紐約時報》暢銷書排行榜近一年，發行量超過210萬冊。

從女侍應到億萬身家的她說過：「成功是留給能接受批評的人。我當初遇到批評及攻擊時覺得很生氣，後來學會了不用理會它。事實上，在職場裏，你會遇到恐怖老細、外來抨擊、競爭壓力，你要學懂面對。」

【2、股市為何有得升？一批賭徒「來了」...】

或許很多人也問，為何股市能在全球眾多不明朗因素下繼續攀升？原因之一或許是「賭徒」入市！本周有報道指，由於疫情在美國大流行，許多體育賽事被迫關閉，在沒有賽事可落注下，一些賭徒選擇「賭股」，使美國券商3、4月新開戶數目激增。巧合的是，股市正正在3月底、4月初展開升浪。

報道指出，由於最受關注的賽事包含原定7月開幕的東京奧運，以及原定6月開踢的歐洲足球賽事全部延期，令許多體育迷因沒有賽事可下注，紛紛轉向美股「下注」，美國3間券商嘉信理財(Charles Schwab)、億創理財(E-Trade)和盈透證券(IB)，在3月和4月新開戶人數目，達到破紀錄的78萬名。

最近幾周入市的知名人士包含體育新聞和賭博網站Barstool Sports行政總裁Dave Portnoy，他向自己的E-Trade帳戶注資300萬美元(約2,340萬港元)。

美國印州的39歲法律人士Daniel Goodwin表示，平時每晚例行活動通常是下注100美元賭一些體育賽事，但最近不可能做到，故投放了幾千美元在自己的E-Trade帳戶，並在幾周前開始買股。他表示，長期來看他不會在股市，只是想花1,000美元來看是否能賺幾百美元。

【3、別被反彈市迷惑！美銀警告：市場更脆弱 須警惕波動】

既然「兼職賭徒」在股市「炒散」，脆弱性不言而喻！美國銀行本周就警告，由於市場變得更脆弱，投資者需警惕價格劇烈波動。

美銀策略師Nitin Saksena等人發表報告指出，由於市場環境趨緊，高頻交易減少，損害了流動性，同時在全球市場對央行行動成癮之際，投資者為獲得更高回報而背棄穩妥的判斷，跟隨趨勢而動，導致市場變得更為脆弱。他們指出，這也造成了形勢惡化時，缺乏信心的市場人士爭相離場，造成流動性大量擁堵。

該行指出，大部分機構投資者認為當前為熊市反彈，但如果趨勢持續(過去十年促成了此種局面)，也不得不被迫跟買，可能引起泡沫膨脹，繼而引發更大的衝擊。由於這場經濟危機的規模之大，即使疫苗能快速問世，爆出負面意外消息也會有大量的機會(和時間)。

隨着新冠疫情衝擊全球經濟和市場表現，資產價格確實迅猛地波動。標指以有史以來最快的速度從紀錄高位回落，並進入調整階段。隨着央行承諾和財政舉措「洶湧而來」，市場實現了反彈，速度也相當快。美銀表示，俗稱「恐慌指數」的VIX指數和歐洲VStoxx均以接近史上最快的速度回落。

該行表示，歷史經驗表明，市場無法逃脫經濟現實，熊市持續的時間將與隨後的經濟衰退類似。

【4、今次經濟蕭條何解史無前例？美國10個數字嚇親你】

誠然，以目前經濟狀況來看，股市升浪確實不穩固，短暫上揚實在不需開心。以下10項數字，可以引證美國真的正在經歷自從1930年代「大蕭條」以來最嚴重經濟衰退，同時也正經歷史上最大失業潮：

●逾10萬家企業「關門大吉」

根據美國國家經濟研究局近日發表的研究顯示，在這場疫情期間，已有超過10萬家美國企業永久關閉，代表數百萬工作機會永遠不會回來。

●經濟瘋狂萎縮

亞特蘭大聯儲銀行預計，第2季美國國內生產總值(GDP)將大幅萎縮42.8%。相比之下，已公布的美國第一季GDP萎縮4.8%。

●零售史上最淡

美國4月零售銷售大降16.4%，為史上最差。由於消費佔美國GDP比重達七成，故被視為「恐怖數據」。

●工廠廣泛「停工」

美國4月工廠產出下降13.7%，也是史上最差。

●「死物」需求大減

美國4月工業產出下降11.2%，為101年以來最差。這反映供應鏈受阻，需求下跌。

●失業人數破紀錄

美國截至5月9日當周，新申領失業救濟金人數錄得298.1萬人，這使整個疫情期間的失業人數達到了3,650萬。1930年代「大蕭條」時，也只有約1,500萬美國人失業。

●實際失業率30.7%

根據芝加哥聯儲銀行數據顯示，美國實際失業率現在為30.7%。

●低收入家庭多失業

根據聯儲局進行的調查顯示，在年收入低於4萬美元(約31萬港元)的家庭中，幾乎40%表示，他們失業了。

●逾四成工種「永久」消失

有研究顯示，在疫情期間，有42%工作機會流失是「永久」。

●無家可歸人口恐飆45%

根據哥倫比亞大學經濟學教授的說法，到2020年底，美國無家可歸的人口最多可能增加45%。

【5、美「直升機撒錢」可救市？高盛警告：埋下災難隱憂】

面對經濟史無前例地大蕭條，「直升機撒錢」真的100%可救市？高盛本周就警告，在白宮全力發債下，將埋下災難性的隱憂。

美國財政部早前宣布，今年第2季將發行創紀錄近3萬億美元國債，為「直升機撒錢」籌資，如無意外，至少仍會有新一輪以萬億美元計的刺激計劃。

到目前為止，新債主要由聯儲局的購債操作所承擔，並使當局的資產負債表至3月下旬，迅速升到約7萬億美元。

這正是高盛所注意到的局勢。該行指出，各國央行購買主權債券的速度一直很快，多數情況下都高於量化寬鬆計劃，這種平衡即將被打破。高盛以「自由流通量 (free float)」來說明這種情況，將它定義為主權債務未償金額減去主要已開發市場央行和外國官方持有的數額。如果自由流通量較少，有利於政府將孳息率保持在控制之下。

高盛發現，德國和日本的自由流通量一直下降，因歐洲央行和日本央行的購買吸收了大部分新債供應。相較之下，在今年大部分時間，美國和英國的自由流通量卻一直呈上升趨勢，尤其在美國。

一旦投資者突然驚覺，目前的債券市場得不到央行的有力支持，其結果有可能是災難性的。

高盛表示，聯儲局向系統注入了大量流動性，但這還不夠，「直升機撒錢」的運作方式是央行的流動性供應，與財政部發債的流動性需求，需要齊頭並進，當供應不足，需求過多，流動性將出現危機。該行計算，美國公眾將需要提供1.6萬億美元資金，以幫助滿足美國的全部融資需求。

【6、史詩式印錢會冇副作用？摩通建議多買金】

既然全球「史詩式」救市，副作用恐快將浮現。其中，摩根大通稱，世界各國推出的史無前例的貨幣和財政刺激措施，有可能導致長期經濟增長減弱和貨幣貶值。

該行警告，貨幣貶值風險明年或將加大，這點更多將會在日圓和黃金，而非美元價值上得到體現。雖然2020年通脹大幅上升的風險依然較小，未來兩年也不會有太大的變化，但G-10貨幣國家為應對疫情導致的經濟停擺而普遍採取的減息行動，使大多數貨幣的名義孳息率已接近零(即持有現金已無息可收)。

由於美國承載巨大融資負擔，眼下關注的重點應當轉向「很可能出現的」貨幣貶值，投資者宜多留意增持黃金。

【7、你信嗎？經濟往績預示特朗普11月「歷史性慘敗」】

提起救市，必然會想起美國總統特朗普！經濟強勁增長一直被他視為最大政治本錢，但現在卻成為他的政治負債！根據牛津經濟研究院(Oxford Economics)周三(20日)發表的全國選舉模型顯示，疫情帶來的經濟大衰退將使尋求連任的特朗普在今年11月大選中遭受「歷史性慘敗」。

目前美國失業數字正以史無前例的速度激增，消費者花錢意願消失，國內生產總值(GDP)正崩潰。根據往績，這樣恐怖的經濟趨勢注定特朗普在連任選戰中慘敗收場。

牛津經濟研究院的選舉模型是透過失業率、可支配收入及通脹來預測選舉結果，結果預測特朗普只獲得35%普選票(popular vote)，與疫情爆發前預測的55%大相逕庭。因此，牛津經濟研究院指出，經濟問題是特朗普11月難以躲避的障礙。

報告估計，特朗普會以210對328選舉人票(共538張)輸掉總統大選，主因是不少州份將遭受嚴重的經濟收縮及大量失業影響，會動搖選民的意向。

值得留意的是，牛津經濟學院的選舉模型自1948年以來，除1968及1976年外，每次都能「準確」預測選舉結果。若再貼近現代的話，它完全估中了自1980年以來的選情，包括2016年特朗普當選。

不過，市場人士認為上述模型可能會出現第3次錯誤！宏富投資首席美國政策策略師Greg Valliere認為，在正常時期，這種傳統的預測模式是有效的，但由於現在處於不正常時期，可能會影響準確度。

他解釋，現時距離大選還有近6個月，而過去6個月全世界在無可預測下改變了，例如6個月前沒有人估到美國失業率將達到20%，GDP勁縮40%，故未來半年也會很難預測。

【8、世界格局正轉變 疫後全球恐更悲！】

其實，就算特朗普連任失敗，也不見得全球可能更美好！本周有媒體訪問了一批政界和商界領導人，問及他們一旦疫情最嚴重的時期過去，世界會是甚麼樣子？他們答案是：「預測並不美好！」

●疫後全球恐更悲

當想到疫後世界，可能是：政府崩潰、飢荒、經濟被壓垮，以及極端主義分子更加肆無忌憚。這些都在疫後最黑暗的預測情景，即使不是那麼悲觀，「中性」的展望也帶有陰沉的色彩：政治聯盟分崩離析，經濟反彈速度不足以抵銷數億人失業的影響。

早在疫情爆發前，全球出現的裂痕已迅速擴大：美國和中國對疫情的起源和應對的口頭交鋒，現在威脅到本可以幫助世界復甦的貿易協議；圍繞最終疫苗分配的爭鬥正離間盟友；聯合國被排擠，專制政府加大了對公民自由的攻擊。

因此，對各國可能暫時擱置分歧，共同抗擊新冠病毒的希望已基本破滅。新美國安全中心駐華盛頓的執行長Richard Fontaine說：「就共同威脅而言，這場大流行病是我們可以想象的最接近一顆小行星撞擊地球的情形，但是不僅沒有有意義的合作，它還成為另一個競爭的媒介。」

●疫苗競賽決定「龍頭」地位

另一方面，中美貿易戰死灰復燃，讓事情變得雪上加霜！全球最先出現的爭鬥之一將在獲得持久治療或疫苗方面。許多全球領導人認為，任何疫苗都應被視為「公共產品」，然而，不可避免的是部分人群獲得疫苗的時間會落後，這關乎經濟重啟的深度。

與此同時，特朗普政府一再拒絕放鬆對伊朗和委內瑞拉的經濟制裁最大施壓，懶理這些國家的人民在病毒肆虐之際物資匱乏。從更深的層面來看，對這種狀況存在普遍的不安。

●中美關係更糟糕

更重要的是，一場疫情喚醒了中美關係的所有最糟糕情景，使一些專家認為，無論今年11月總統大選結果如何，美國都將徹底與疫情前的世界分道揚鑣。美國亦正在試圖切斷自己對中國的依賴，通過加快重新定位，將關鍵的供應鏈搬回到美國，其他國家也在考慮這個問題。

其他潛在的長期損害也不可避免。依賴石油獲得多數財政收入的阿爾及利亞，在油價暴跌之際宣布將預算削減一半。一些專家擔心，一波新的經濟移民將從其地中海海岸逃往歐洲。

聯合國的數據顯示，疫情預計將造成全球產出損失8.5萬億美元，並可能導致1.3億人陷入赤貧。隨着冠狀病毒切斷旅遊和旅行等關鍵收入來源，已有100多個國家向國際貨幣基金組織(IMF)尋求幫助。

【9、世界格局正轉變！Panasonic部分生產線棄泰國轉至越南】

講起世界大局，除了關注中美外，東南亞也可能出現天翻地覆式轉變，尤其不妨多加留意越南的機遇！日本家電大廠Panasonic周四(21日)表示，將重組白色家電在東南亞的生產地點，明年會把泰國的冰箱和洗衣機生產線遷至越南，並裁減約800名泰國員工。完成後，該公司在泰國仍有大約13,700名員工，從事小型家電和電池的生產。

這反映出東南亞製造業面臨新格局。日本家電廠商從1970年代開始，將生產從日本國內遷移至東南亞，先是新加坡、馬來西亞等國，後來因新加坡人工提高，又搬到泰國等國。如今這些日本企業又在尋找成本更低廉的地方，同時也為了開拓冰箱、洗衣機等家電產品更大潛在需求，將目光投放在人口較多的印尼、菲律賓和越南等國身上。

Panasonic目前在越南已有約8,000名員工，除了大型家電外，也生產電視、無線電話、信用卡付款終端機和工業裝置。

值得留意的是，雖然越南總理阮春福本周將今年經濟增幅目標放緩至5%，低於先前的6.8%。不過，這仍是令全球羨慕的指標。

【10、致富智庫：今年畢業？奧巴馬：別怕！做你認為正確的事】

最後，到了將近6月，意味着一年一度的暑假快到，亦是莘莘學子的畢業時節。不過，生不逢時，今年遇着世紀瘟疫，找工作確實有難度。面對「疫」境中的逆境，美國前總統奧巴馬如此勉勵一眾年輕人。以下是他感人的演講全文：

在任何情況下，畢業都是一項重大成就。你們當中有些人必須克服重重障礙，無論是生病、父母失去工作、還是生活在各種你總是打不入的小圈中，這都是成長過程必經的挑戰，你們所有人都必須面對社交媒體所帶來的壓力，甚至校園槍擊案的恐懼及氣候變化的陰影。

因為疫情的影響，你一直期待着的畢業典禮無法實現，但請別失望，這些挫折很快就會過去。

雖然我對自己高中畢業的記憶不多，但我知道或許不要坐在台下聽冗長的演講並不是壞事，畢竟許多人會滔滔不絕，加上畢業帽戴起來也不是很舒服。一旦眼前的公共衛生危機結束，未來你會有許多的時間和朋友見面。

然而，真正的事實是，畢業也標誌着你踏入成年，這是你開始可以掌控自己生活的時間，並面對自己未來最重要的事情：你想要追求的職業、想要和誰建立家庭──用你賴以生存的價值觀。

由於目前世界經濟狀況確實有點嚇人，包含上大學的挑戰及找到第一份工作，將變得更艱難，即使相對富裕的家庭，也正面臨巨大不確定性。

不過，這些挑戰也意味着你將較某些世代的人更快速地成長。疾病的大流行暴露了美國許多深層次的問題，例如嚴重經濟不平等、持續種族差距到最基本的醫療保健，許多年輕人意識到舊有的辦事方式已行不通了，未來的社會和民主唯有在我們互相思考彼此、為他人着想時，才能發揮作用。

這也拉開了另一個難題的序幕：一旦我們的童年結束，最終都必須接受現實，你曾認為負責任的成年人都在做甚麼？他們也沒有所謂的答案、甚至沒有問正確的問題。因此，如果世界能變得更好，將取決於你！

我要提供3個建議給大家：

首先：不要害怕！美國之前曾經歷更艱難時期，例如奴隸制度、南北戰爭、饑荒、疾病、(1930年代)經濟大蕭條和911事件，每次挫折使我們更強大，都是因新一代的年輕人，就像是你一樣，從過去的錯誤中吸取教訓，並了解該如何才能把事情變得更好。

第二：做你認為正確的事！如果只做自我感覺良好、方便、容易的事，那就是小孩子的想法。不幸的是，依然有許多所謂成年人，包括一些有奇特銜頭和重要工作的大人物，依然以這樣的方式思考──這就是目前社會如此混亂的原因。

我希望你以持久的價值觀為基礎，例如誠實、勤奮、責任、公平、慷慨、尊重他人。你不可能每次都做對，會像許多人一樣犯錯，但若能傾聽內心的聲音，即使很難、會遇上種種挑戰，人們也會注意到，你將會成為解決問題的一份子，而不是製造問題的那種人。

第三：建立一個團隊，因沒有人能獨自做大事！現在當人們感害怕時，往往很容易產生憤世嫉俗的聲音，甚至遇上不同的質疑。不過，如果我們要渡過這些困難時期；如果我們要創造一個每人都有機會找到工作，並能負擔大學學費的世界；如果我們要保護環境，並戰勝未來的流行病......那麼，我們不得不一起做。

因此，要在競爭下學習、捍衛彼此的權益，拋棄所有分裂我們的舊思維方式，即性別歧視、種族偏見、貪婪，並使世界走上一條不同的道路。

恭喜2020年的畢業生，讓我們一起感到驕傲。

●一段很有意思的話

看畢以上的文章，你有何感覺？最後要分享以下有一段很有意思、亦是真實例子的分享說話：

有人22歲就畢業了，但等了5年才找到穩定的工作！

有人25歲就當上CEO(創業成為公司的老闆)，卻在50歲去世。

也有人遲到50歲才當上CEO，然後活到90歲。

有人單身，同時也有人已婚。

美國前總統奧巴馬55歲就做完8年總統退下來，但特朗普在70歲才開始做總統。

事實上，世上每個人本來就有自己的發展時區，身邊有些人看似走在你前面，也有人看似走在你後面。不用嫉妒或嘲笑，其實每個人都在「做自己」，你也是！

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