Wetland第2期開售：疫情下最後登記時間直至凌晨 屬新例後首次
2020年05月23日 10:46
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新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期今(23日)開售200伙，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，於疫情下進行首次銷售，發展商為讓買樓人士保持社交距離，將登記及揀樓時間拉長，最後一節登記時間至凌晨，相信屬一手新例後首次。他相信，首批200伙今日可一Q清枱。
他表示，該行A組買家出席率約50%至60%，並錄得5至6組客戶欲斥資約1,500萬港元購入兩伙；B組出席率相信可達70%，其中估計佔20%為長線投資者，主要是全球量寬，置業抵抗貨幣貶值。
至於「港版國安法」對樓市影響，他認為，需視乎今日新盤銷情，如銷情理想，相信有關因素對樓市影響不大。
截至昨日，5月一手成交逾1,100宗，若今明兩天一手成交逾410宗，則有機會創今年度周六日一手成交新高；另維持早前預測本月一手成交可達2,000宗，創1年新高。
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