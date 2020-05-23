Wetland第2期開售：疫情下最後登記時間直至凌晨 屬新例後首次

他表示，該行A組買家出席率約50%至60%，並錄得5至6組客戶欲斥資約1,500萬港元購入兩伙；B組出席率相信可達70%，其中估計佔20%為長線投資者，主要是全球量寬，置業抵抗貨幣貶值。

至於「港版國安法」對樓市影響，他認為，需視乎今日新盤銷情，如銷情理想，相信有關因素對樓市影響不大。

截至昨日，5月一手成交逾1,100宗，若今明兩天一手成交逾410宗，則有機會創今年度周六日一手成交新高；另維持早前預測本月一手成交可達2,000宗，創1年新高。

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