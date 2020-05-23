美商務部制裁33間華企　雲從科技回應：已做好預案

中美關係再度緊張之際，美國商務部公布，將33間中國公司及機構列入「實體清單」(即貿易黑名單)，其中包括雲端人工智能公司達闥科技(CloudMinds)、雲從科技、奇虎360、網易考拉、東方網力、北京計算機科學研究中心、哈爾濱工業大學及哈爾濱工程大學等。

美國此舉，將禁止該等公司及組織在未獲美國政府批准下，使用美國技術。

內媒引述雲從科技回應指，對該決議表示遺憾，且已對相應情況做好預案。公司強調，在嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規的基礎上進行商業活動，通過制定並實施嚴格的人工智能技術使用的倫理標準，並基於公司擁有自主知識產權的自研技術，以及產品向客戶提供服務，推動人工智能技術健康發展。

其實早於去年10月，美國已將28間中國科技公司及公安部門列入美國出口管制黑名單內，當中包括當擁有「中國天網」的全球最大影像監控設備商之一海康威視、浙江大華科技、「中國 Siri」科大訊飛、廈門市美亞柏科與怡心國際科技等8間。

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