跨國租車公司Hertz破產　負債1900億元

新冠肺炎打殘旅遊業，除航空公司外，租車公司業務亦大受打擊。美國上市的跨國租車公司Hertz周五(22日)申請破產保護，據法院文件顯示，該公司資產約258億美元，負債達244億美元(約1,903.2億港元)，其主要債權人包括國際商業機構(IBM)及召車平台Lyft。Hertz股價在周五市後交易時段急瀉54%。

現時擁有近70萬輛出租車的Hertz表示，公司會繼續營運，同時制訂復甦計劃。其實，Hertz在疫症爆發前已出現經營困難，去年虧損5,800萬美元，連蝕4年，今年首季虧損大過預期，期內「燒錢」5.02億美元。

於1918年創立的Hertz，股權經過多次易手，2005年被收購基金財團以56億美元收歸旗下，公司2006年上市，而著名維權投資者艾肯(Carl Ichan)2014年起開始吸納Hertz股份，現持有逾1/3股權及3個董事局席位。

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