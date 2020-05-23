印度首富電商平台Jio一個月「吸金」逾800億

由印度首富穆凱什安巴尼控制的電商平台Jio Platforms周五(22日)宣布，獲大型私募基金KKR斥資15億美元入股2.32%股權，並使Jio估值升至650億美元。

繼上月Facebook豪擲57億美元取得Jio 9.9%股權後，Jio本月一口氣獲多家私募基金入股。除KKR外，Jio亦獲Silver Lake、Vista及General Atlantic分別入股1.15%、2.3%及1.3%股權，涉資7.53億、15億及8.73億美元，短短一個多月內合共「吸金」103.26億美元(約805.4億港元)。

據報，沙特阿拉伯及阿布扎比的主權財富基金亦考慮斥資15億及12億美元入股Jio。

穆凱什安巴尼出售Jio股份，將有助其控股公司Reliance降低截至3月底止的210億美元淨負債。

成立於2016年的Jio，迄今已成為印度最大流動電訊商，4G用戶達3.88億，現時正搶攻電商及支付業務。

創投基金投資者Vishal Gulati指出，Jio以近乎免費提供流動互聯網服務，然後希望透過提供類似Spotify或Netflix的訂購服務來賺錢。

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