美銀策略員：央行不斷放水形成「虛假市場」

美股自3月低位強勁反彈，道指及標指本季以來分別累升約11%及14%，反觀，自疫情爆發以來，有3,800萬美國人申請失業救濟金。美國銀行報告指出，股市與經濟表現分道揚鑣，主要是各地央行不斷「放水」，形成「虛假市場」。

美銀首席投資策略員Michael Hartnett直言，政府及企業債券價格已被央行操控，股價也難以有正常訂價。他提到，過去8周，各地央行總共購入4萬億美元資產，相當於每小時24億美元，期內全球股市市值急漲15萬億美元。他並提到，3,042隻環球股票中，2,215隻仍處於熊市水平，升市只集中增長型科企，而5大科企包括蘋果公司及亞馬遜，合共市值已超過整個歐元區股市市值。

此外，Hartnett指出，1929、1938及1974年出現的熊市反彈，平均升幅為61%，以此推算，標指今次或升至最高3,180點，而該指數周五(22日)收報2,955點。美銀形容現時其投資策略是「策略性看好」，但「結構性唱淡」，整體方向依然是偏淡，原因是央行政策產生「道德風險」，投資者被迫買入股票，銀行則向「僵屍企業」放貸。

Hartnett又認為，美企明年每股純利下行風險大過今年，原因是當局或透過加稅、關稅及監管，以彌補抗疫所動用的開支。他並指，美國可能實施負利率將對銀行派息構成壓力，而美國大選及去全球化的影響亦值得關注。

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