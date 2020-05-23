【串流大戰】Netflix新勁敵下周登場　原來大有來頭...

美國視頻串流市場競爭日益激烈，市場「一哥」Netflix繼迪士尼的Disney+後再遇新勁敵，美國電話電報(AT&T)旗下的視頻串流服務HBO Max下周三(27日)正式登場。

HBO Max最大賣點是它一開播即擁有過萬小時節目的片庫，包括電視劇集《老友記》、《囧男大爆炸》，以及大受歡迎作品《權力遊戲》及《副總統Selina》等。此外，HBO Max又有著名製作人JJ阿伯拉罕坐陣製作新節目。去年10月，AT&T稱計劃為HBO Max推出每年花費20億美元，目標於2025年爭取5,000萬美國用戶。

不過，HBO Max要站穩陣腳亦不容易，因為疫情導致以千萬計美國人短短兩個月失去工作，而HBO Max將是眾串流服務中收費最費，每月達14.99美元，高過Netflix的12.99美元標準收費，以及Disney+的6.99美元。另外，Comcast、亞馬遜及Roku尚未同意安裝下載程式，勢限制HBO Max上客數量。

有分析認為，HBO Max最終成績將斷定AT&T兩年前斥資854億美元收購時代華納，把HBO、華納兄弟製作內容直送消費者的策略是否成功。