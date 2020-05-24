陳鳳珠：料更多中國企業將來港上市

恒指公司宣布可將「同股不同權」及「第二上市」的公司納入恒指及國企指數的選股範疇，兩類公司於指數的上限比重為5%。市場憧憬相關股份有望被納入指數成份股，預料將繼續吸引資金注視，同時帶動新經濟股備受市場關注。

納斯達克交易所或收緊上市規則，新規定或要求來自中國等國家的企業於首次公開發行股份時，集資規模要達到2,500萬美元，又或集資額至少為上市後市值的1/4。估計今次納斯達克交易所有意遏制小型公司於當地上市，因小型企業的股權集中度普遍較高，流通量較低。

美國國會參議院亦通過法案，表示若中國公司未能遵守美國的監管規例或會計準則，將禁止於美國的證券市場上市，亦不能向美國投資者集資，雖然法案仍需眾議院通過，但估計美國將會設置更多限制，來阻撓中國企業於當地上市。

再者，美國的沽空機構亦不斷狙擊內地企業的財務狀況，而中美貿易戰初期，美國擬曾要求中概股退市，近日納斯達克交易所亦要求財務數據造假的瑞幸咖啡退市。

由此可見，美國市場對中國企業的吸引力逐漸減少，預期未來將會有更多中概股回歸。另外，早前美國聯邦退休儲蓄投資委員會表示將無限期押後投資到部分中國企業資產，反映美國限制資金投資中國市場。面對眾多不公平的限制，料中國企業或會轉向其他金融市場融資。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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