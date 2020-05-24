陳鳳珠：料更多中國企業將來港上市
2020年05月24日 08:00
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恒指公司宣布可將「同股不同權」及「第二上市」的公司納入恒指及國企指數的選股範疇，兩類公司於指數的上限比重為5%。市場憧憬相關股份有望被納入指數成份股，預料將繼續吸引資金注視，同時帶動新經濟股備受市場關注。
另外，京東擬於6月來港招股，為繼阿里巴巴(09988)後第二家於本港第二上市的企業，預期將有更多中概股回歸，尤其美國的金融市場似乎不太歡迎中國企業。
納斯達克交易所或收緊上市規則，新規定或要求來自中國等國家的企業於首次公開發行股份時，集資規模要達到2,500萬美元，又或集資額至少為上市後市值的1/4。估計今次納斯達克交易所有意遏制小型公司於當地上市，因小型企業的股權集中度普遍較高，流通量較低。
美國國會參議院亦通過法案，表示若中國公司未能遵守美國的監管規例或會計準則，將禁止於美國的證券市場上市，亦不能向美國投資者集資，雖然法案仍需眾議院通過，但估計美國將會設置更多限制，來阻撓中國企業於當地上市。
再者，美國的沽空機構亦不斷狙擊內地企業的財務狀況，而中美貿易戰初期，美國擬曾要求中概股退市，近日納斯達克交易所亦要求財務數據造假的瑞幸咖啡退市。
由此可見，美國市場對中國企業的吸引力逐漸減少，預期未來將會有更多中概股回歸。另外，早前美國聯邦退休儲蓄投資委員會表示將無限期押後投資到部分中國企業資產，反映美國限制資金投資中國市場。面對眾多不公平的限制，料中國企業或會轉向其他金融市場融資。
內地早已計劃推動中國企業於其他市場上市，並正積極推進「滬倫通」的交易。「滬倫通」為上交所與倫交所的互聯互通機制，符合條件的上交所A股上市公司可於倫交所主板發行上市全球存託憑證(GDR)，而目前只有華泰證券(06886)(601688.SH)透過「滬倫通」於倫交所掛牌。市傳中國太平(601601.SH)及國投電力(600886.SH)均有機會於倫敦上市，其實，「滬倫通」除可提供渠道讓企業集資，亦可刺激資金雙向流動，帶動兩地金融市場的交投。
東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠
(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)
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