曜熊理財：香港基金估值低　資金流入催生慢牛格局

新冠肺炎疫情衝擊下，令美國基金出現暴跌。儘管美國股市已由4月的低點顯著回升，但至5月中，標普500指數年初至今累計下挫13%。疫情持續在多個國家及地區蔓延，對環球經濟增長構成不利影響，香港基金因而大跌。

海外疫情正繼續蔓延，中國及香港情形相對較海外好，但下半年疫情防控無可避免地給宏觀經濟活動帶來一定影響，下半年經濟反彈力度將受制，預計中國將減息，以刺激經濟。

資料顯示，中國4月通脹漲幅進一步回落。從環比看，3、4月消費物價指數下行勢頭將在下半年持續，通脹因素對減息的牽制作用將顯著削弱，減息是有條件及必要，這是中國政府重要一步。

預計從5月開始，海外疫情對中國出口的衝擊將會充分顯現，接下來需要國內消費、投資發力對沖。再者，7月畢業季節到來，城鎮調查失業率4月份資料為6%，接下來的資料值得關注。

在全球基金哀鴻遍野的情況下，香港基金處於估值低位，吸引資金流入，這是一個好消息。資金流向資料顯示，隨着美國股市在3月份跌至3年低點，800多檔基金管理的近2萬億美元資產中，中國股票的配置達到近1/4，部分會流入香港。香港基金成了慢牛格局，並將長期向好，這是中國經濟長期向好態勢的表現。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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