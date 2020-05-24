陳樂怡：物管及教育股可睇高一線　因為...

兩會正式揭幕，市場關注中央政府對財經及貨幣政策的表述，預期A股短期走勢偏穩，為中資股帶來部分支持。然而，美國參議院通過法案，要求外國企業遵循美國審計和法規標準，否則將會禁止在美國上市及集資，條例被指主要針對中概股。雖然預期中美關係不會完全破裂，但近期美方在金融、科技層面動作多多，引發市場憂慮中美局勢進一步緊張。相關不確定因素限制港股上行空間，短期維持區間上落，初步阻力位24,600點。

國家工信部公布，今年首4個月電信業務收入按年增2.3%至4,562億人民幣，較首季增幅提升0.5個百分點。截至4月底，3家電訊商的移動電話用戶總數達15.9億戶，按年持平。其中4G用戶規模為12.73億戶，在移動電話用戶總數中佔比為80%，比重較3月底下滑0.2個百分點，反映4G用戶加快向5G遷移。

近期沒有收入、盈利的生物科技股受資金追捧，但由於欠缺實質盈利數據，市場難以評估合理價值，相關股份隨消息於高位大幅波動，僅適宜風險承受能力較高、進取的投資者。投資者另可考慮，盈利能見度較高的板塊如物管及教育等。其中，兩會重點主題為「穩就業」，內地政府有機會加大對職業教育政策支持，而且在提升國家戰略實力過程中，亦要培育相關技術人才，建議留意高等教育股。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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