葉尚志：中芯目標價22元　跌到呢個位可吸...

港股表現仍有反覆可能，但總體反覆過後、回壓回整發展趨勢未能改觀，恒指的中短期頂位、仍可假設已見於4月29日的盤中高位24,855點，估計目前已進入關鍵時間窗口，而23,500點仍是重要支撐。

值得注意的是，在月內港股反覆期間，市場有炒股不炒市的操作，但隨着大市又再呈現回壓傾向時，要提防中小盤股的炒風，將有收斂降溫的機會。

自主研發、國產替代，依然是支持公司未來發展的大趨勢，而中芯國際近日宣布，其附屬獲得國家集成電路基金注資逾22億美元，加上在本月初也公布正謀求在科創板上市，擬發行不超逾16.86億股人民幣股份，都有望進一步增強資本實力來發展的正面消息。建議可於16.5港元或以下吸納，作中長線配置部署，止蝕位13元，目標價看22元。

第一上海首席策略師葉尚志

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