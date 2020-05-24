鄺紫珊：市況波動　避險投資要識揀

新冠肺炎疫情尚未完全緩和，中美雙方就貿易議題又再度針鋒相對，讓全球科技供應鏈帶來不確定因素，讓本已深受疫情影響的全球經濟，變得雪上加霜。世衛專家提醒，疫情可能再度爆發，而聯儲局亦預期經濟可能將進一步惡化。

由於疫情及經濟仍有顯著下行的風險，若中美對立關係又再度升溫、英國脫歐談判未見進展，將加劇市場對經濟的隱憂。據了解，近期已有資金主要淨流入以美國固定收益型的ETF。根據彭博統計，上周整體固定收益型ETF資金淨流入為40.8億美元，其中以投資等級債別的ETF表現最為亮麗，淨流入達36.1億美元最多，而高收益債券ETF資金則有小幅度淨流入2億美元。

另外，近期全球整體股票型ETF資金則淨流出達89.1億美元，其中美國股票型ETF淨流出39.6億美元，而中國股票型ETF淨流出亦達22.1億美元，新興市場股票型ETF資金流出8.8億美元。相反，日本股票型ETF則呈現淨流入24.4億美元。

隨着全球陸續放寬防疫禁制令，若然部分國家確診人數一旦又再次上升，投資者必需重新評估經濟重啟的潛在風險，加上中美雙方近期在疫情、科技及貿易戰的形勢上又開始升溫，這將為市場增添不明朗因素及加劇市場波動。

現階段投資者可選取關連性較低的投資類別，迴避某些市場波動可能帶來的損失，可考慮在投資組合加入債券，如具備美國政府債及聯儲局有買盤支持的美國政府債券型基金，因有較高抗跌能力。此外，今次疫情讓企業加速轉型，讓一些如「宅經濟」，或生物科技醫療行業在這次危機中突顯其潛在價值，投資者也可多加注意。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626